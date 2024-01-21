藍莓有著「超級水果」的稱號，醫師就指出，其抗氧化力是綠茶的10倍以上，且富含花青素，可保護腎絲球的微血管，是相當適合腎友的低鉀、高抗氧化水果。不僅如此，很多研究報告都顯示，藍莓具有預防三高、活化大腦等功效，對身體有許多正面影響，值得日常多多食用。

腎臟科醫師洪永祥近來於臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享10款護腎食物，其中藍莓就在榜上。他說明，藍莓的抗氧化力是綠茶的10倍以上，含有豐富的花青素，可幫助保護細胞，免受自由基的損害，以及提升血管健康，減少心臟病和中風風險；還能保護腎絲球的微血管、增強視力和維持健康的皮膚。

洪永祥接著說，藍莓有助於調節血糖，對糖尿病腎病變患者尤其有益；也含維生素C、K，以及腎友需要的礦物質鎂、鈣。此外，藍莓還含類黃酮和花青素等化合物，可預防尿路感染和腎結石；更含有豐富的水分與膳食纖維，可促進尿液、尿毒素排出。

食安專家韋恩先前也於個人網站撰文推崇食用藍莓的好處，他表示，藍莓最特別的營養成分當屬花青素，為常見水果中含量最高，根據研究指出，花青素對抗自由基的能力比維生素E強50倍、維生素C強20倍，對於保護眼睛、心血管、肝臟、皮膚，以及對抗過敏等方面，都能發揮功效。

韋恩進一步提到，有非常多的研究報告顯示，藍莓花青素具有對心血管的保護效果，其強抗氧化力可防止血管被膽固醇氧化，讓血管保持較好彈性，也有助於降低血壓；同時，也可以預防糖尿病，有研究就發現，肥胖的糖尿病成人在食用藍莓6周後，胰島素敏感性提升。

另外，藍莓含有豐富的多酚、纖維等成分，韋恩說明，有助於腸道改善、幫助益生菌生長，也能預防便祕、幫助排便、因此具有幫助人體排毒的效果。

而藍莓近年來最受到重視是，預防老年認知退化、降低阿茲海默風險、保護腦神經等功效。韋恩表示，根據一項研究證實，連續12週、每天飲用藍莓汁可改善老年人的認知能力；也有研究對健康的老年人進行實驗，發現食用藍莓90天可提高任務切換能力並減少記憶障礙。