全聯福利中心時常推出各種促銷活動，希望可以增進顧客買氣。一位男子近日到全聯消費時，遇到店員促銷葡萄酒，「你要不要試喝看看？」，讓男子當場傻眼，原來當時他的頭頂上還戴著安全帽，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，當時他騎車到全聯後，直接頂著安全帽進入賣場消費，排隊結帳時，一位店員突然靠近表示，「我們現在葡萄酒有在促銷，你要不要試喝看看？」，讓原PO忍不住反問確認，「你說什麼？」，結果店員繼續推銷，「我們現在葡萄酒有在做活動，有促銷折扣，你要不要試喝葡萄酒看看？」，讓原PO當場傻眼，「我戴著安全帽，你問我要不要喝酒？」，此時店員才急忙離開。

對此，許多網友紛紛回應，「你頭腦好清楚，要是我肯定上當，忘記頭上戴的…」、「陷害失敗」、「他在幫警察賺業績」、「臥底到全聯去了」、「是我就乾杯了！哈哈哈哈哈」、「旁邊紅綠燈安排了警察臨檢」、「出去會不會發現對面有警車在酒測」。

不過也有不少人認為，店員可能誤會原PO是後座被載的乘客，「你可能是被載的呀」、「他可能以為你是被載的啊！」、「不對啊，被載也會戴安全帽啊」、「我認知戴著安全帽進賣場的大多是被載的啊？騎車的人應該是沒位置停，所以在門口等，也沒那麼驚訝吧？」、「你可能是被載啊，店員哪知道呀」。

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