美國歌手Rita Ora。（Kenzo提供／黃唯淯台北傳真）

Kenzo本季服裝融入不少日本元素。（Kenzo提供／黃唯淯台北傳真）

和服上的織錦帶也成為設計靈感。（Kenzo提供／黃唯淯台北傳真）

贊恩在自己IG上po出被車碾過的腳，上面輪胎痕還清晰可見，但他笑說沒事請大家放心。（摘自藝人IG／黃唯淯台北傳真）

英國團體One Direction前成員贊恩（Zayn Malik）近幾年行事低調，這次Kenzo發表2024男裝秋冬大秀好不容易讓粉絲見到他，他卻在自己IG糗爆料說看秀完「馬上被車碾過」，還俏皮的秀出白色Kenzo球鞋上的輪胎痕，他也報平安的跟大家說一切沒事「腳沒事，感謝這雙鞋救了我的腳」意外為Kenzo的產品品質背書，引起不少網友討論。此次Kenzo大秀除了贊恩外，歌手瑞塔歐拉（Rita Ora）、下個月即將來台開唱的韓國「國民男友」Eric Nam都接連現身，為這次男裝大秀增添星味。

Kenzo 2024秋冬男裝在創意總監Nigo的巧手下，悄悄地進行了一場「去西化」（Non-Western），他聯想到了已故日本導演黑澤明和受他影響的子弟兵－喬治盧卡斯，黑澤明受西方文化影響打造了武士電影，盧卡斯則受黑澤明影響拍攝了《星際大戰》，文化間的交流與變化成為一門有趣的課題，於是在這季男裝上，我們可以看到明顯日本文化風格的設計，即為去西化，但又在細節中找到不少歐美元素的結合，服裝格紋結合日本宣紙窗框，或是日本武士甲冑、或是和服上纏腰的錦帶，都被重新設計成為Kenzo的服裝元素，頗為有趣。