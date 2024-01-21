113年大學學測20日登場，今（21日）竟出現另類考生！62歲衛福部前中醫藥司司長黃林煌現身考場，坦承從高中畢業後45年來未曾忘情畫畫，且工作壓力隨時都在，所以他要考美術系，讓自己快樂，「報復」曾經讓他有過不快樂的人，但隨後大笑說，現在不這麼想了！只想送自己最好的退休禮物，重新開啟新人生。

黃林煌是國立陽明交通大學傳統醫學博士，曾到哈佛大學公共衛生學院進修，擔任過衛生福利部中醫藥司司長及任駐史瓦帝尼大使館參事，現任部立基隆醫院中醫主治醫師；從第一線醫生轉換到非洲擔任大使館參事，他融入非洲文化，穿著原住民服飾參加勇士節行軍、與國王合影、接受外交部長表揚，人生多彩多姿。

黃林煌就讀國高中時，美術老師經常公開他的作品給大家欣賞並稱讚很有美術天分，但他仍選擇一般的升學路，考上醫學系，但對於美術濃厚的興趣，即便經過45年還是不變，常趁工作忙碌去看畫展紓壓。很多人都笑他「62歲還要考大學」、「2個兒子都大學畢業快要當醫生了」、「你頭殼壞掉嗎」等。

他笑說，早期在立法院、非洲工作壓力隨時都在，最重要想要活得快樂，來「報復」身邊的人，但隨著年齡大了，不需要報復了，學習就是他快樂的泉源，希望退休後給自己一個快樂全新的生活。對於學科考試很有信心，下周的術科持續練習中，每當周邊的人稱讚他的畫作時，就是給予最大的鼓勵。

如今屆齡退休的時候，黃林煌今年毅然決然下定決心準備學測，報考國立台北藝術大學美術系，要將再次當大學生成為自己退休的最佳禮物，他說不一定是活到老學到老，但至少退休生活又開始精彩了！