女星舒子晨曾是《大學生了沒》固定班底，推出過個人單曲，也與夏語心、茵茵共組團體「犯規小姐」，近年除了在各大綜藝節目中活躍，也重新回歸啦啦隊工作，在LuxyGirls中擔任隊長。近日她分享啦啦隊的新制服，炸出酥胸畫面讓網友看暈了。

舒子晨今（21）日在社群分享新制服，2024全新制服是白色系，除了微露酥胸，流蘇設計的裙擺隱約露出蜜桃臀曲線，腰間大片肌膚全看光，她表示：「今日先生在桃園打排球，我在板橋跳籃球，新的制服絕美！無與倫比的美！尤其轉圈的時候，還是…明天穿這樣去看先生打排球？」

貼文一出，女星張家瑋都讚「好好看」，網友們也直誇：「妳們制服真的炸美」、「今天中辣」、「有夠正！看了都興奮了」、「正翻」、「妳穿這套去看排球，可以幹擾對手」、「這樣先生會不會沒心打球了」、「為什麼那麼美發瘋」。

LuxyGirls的CEO Ivanka也是團隊的造型設計師，據悉這套制服就是她設計的，啦啦隊的官方帳號PO出一段舒子晨在場邊的影片，只見舒子晨雖然坐著，但還是不斷搖晃著彩球，波濤洶湧的畫面讓網友激動喊：「影片怎麼那麼長啊」、「這影片我看三個小時是正常的嗎」、「暈爛」、「好有動感」、「這個慢動作很可以喔」、「一看就是好女人」。