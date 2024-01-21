台中市政府3D管線圖資系統2019年9月底上線，開放給市府道路挖掘管理單位及各管線單位使用。台中市議員陳俞融指出，近4年民生管線每年仍有數十起挖破自來水或瓦斯管線案例，質疑市府未善用該系統。建設局表示，挖損若屬管線圖資誤差造成，會要求重新量測並限期更新；若為施工單位施工管理不慎造成挖損，則委託施工的機關依契約處分。

陳俞融說，雖然3D管線圖資系統旨在避免道路挖掘工程挖破管線，但依市府數據顯示，目前道路挖掘工程挖破管現象仍頻，統計2020-2023年，4年來台中市每年平均有38.5件天然氣管線挖破、155.5件台電管線挖破、36.75件自來水管線挖破的案例。

陳俞融認為，這些管線破裂事故不僅造成市民的生活困擾，更有可能威脅市民的安全，市府在挖管工程前由各管線機關辦理管線協調會勘，相互確認管線分布位置及深度，但無強制要求施工前需透過3D圖資系統確認管線位置，使得2019年系統上線後，4年來仍有挖破管情事發生，發生件數也無顯著下降，更代表系統未完全發揮效用。

建設局表示，為促進施工單位落實事前調查地下管線分布，台中市路權申請時已律定各管線機關需辦理管線協調會勘，邀請各管線單位相互確認管線分布位置及深度，並留存紀錄作為挖掘申請時的佐證附件。

建設局表示，管線挖損是市府持續重視議題，2018年開始市府即推動挖掘施工安全管理人員認證機制，透過對第一線施工人員的教育訓練，降低現場管線挖損機率，已累積認證人員3105名。施工單位造成管線挖損部分，若屬管線圖資誤差造成，則要求該資料建置單位重新量測並限期更新，若為施工單位施工管理不慎造成挖損，則委託施工之機關依契約處分。

建設局指出，內政部國土署每年度會針對管線機關進行管挖考評作業，台中市為提升各管線機關對圖資正確性重視，市府在考評作業中，提報各管線圖資更新率及挖損數據，供國土署參考。