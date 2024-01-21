安心亞（左起）、阿Ken、李多慧、張立東一起合影。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》今（21）日進棚錄影，製作單位提前為主持人阿Ken慶祝生日，啦啦隊女神李多慧驚喜送上生日蛋糕，讓阿Ken驚訝不已，也把第一個生日願望獻給李多慧，希望能和她一起吃蛋糕，彼此擦拭沾到嘴角的鮮奶油，這讓一旁的安心亞看了不耐煩，催促：「是好了沒？」

阿Ken說：「節目已經3年多，勞苦功高的製作團隊每天都在想新的題材，很多人工作久了會出現疲態，可是我們的製作單位一直在往前衝，尤其現在電視環境比較辛苦，還要不斷推陳出新地想花招，所以我覺得製作單位非常值得敬佩。」

新的一年，阿Ken除了期許《同學來了》能入圍金鐘獎之外，他也希望節目更加國際化：「只要國際藝人有來台灣宣傳我們都會去力邀，像我以前訪問過巨石強森、史嘉蕾•喬韓森等等，其實他們來台灣上節目不是不可能的事。」

此外，阿Ken也希望透過節目，讓台灣的綜藝圈和戲劇圈能有更多的交流機會：「因為我有在做綜藝跟戲劇，所以這點我感受絕對是最強烈的，台灣的綜藝圈跟戲劇圈沒有太多的互動，因為彼此之間都有些顧忌跟害羞，很多戲劇人可能會擔心玩遊戲很糗，或者上節目不知道要講什麼，但這些都是可以談的，所以我覺得應該要促進這件事情，希望能多邀請台灣演員上節目，我們也會極力往這個方面來走，我覺得這也是今年要做的事。」

疫情解封，阿Ken在尾牙季也相當忙碌，他在在科技業尾牙的主持表現佳評如潮，一系列「神操作」讓董座豪灑百萬現金，阿Ken忍不住笑回：「這倒還好，因為這個錢不是白白不見，而是變成員工的喜悅，所以我覺得老闆應該也很開心，不答應就不會送出去了嘛！」

而他執導的戲劇作品《X！又是星期一》也有望於今年年中上檔：「現在在做最後配樂的部分，剪接都完成得差不多了，大家應該是會蠻喜歡的，裡面會有職場上幽默的一面，但也有殘酷的一面，我覺得這部戲很貼近現實生活中的狀態，因為我們盡量運用現實生活種會遇到的狀況，展現上班族會遇到的酸甜苦辣，以及社會壓力的殘酷面。」