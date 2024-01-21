民眾黨前立委蔡壁如雖然在台中市立委選舉落敗，但繳出了好成績，後續動態備受關注。民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年昨(20日)爆料，有接獲蔡壁如會回任民眾黨中央委員的消息，黨內最緊張的就是許甫、陳智菡夫婦，他們加起來每個月領民眾黨三、四十萬薪水，掌握競總、黨部、文宣、媒體採購，但只會圍著柯講好聽話，提不出對策，只有蔡壁如會跟柯講真話，「他們(許甫、陳智菡)知道血滴子回來，他們要遭殃了」。

對於民眾黨內參民調與結果差距極大，曾因酒駕被民眾黨撤銷黨籍的前竹北市黨部執行長林冠年，昨（20）日在政論節目《新台灣加油》表示，柯辦發言人陳智菡、黨副秘書長許甫還有一些人就是圍著柯文哲講好聽話，柯看到民調落後也會問怎麼追上去，但沒人能提出有建設性的對策，這些人從一開始就是瞞著柯文哲，看到柯文哲沒穿褲子一樣會說阿北好帥。

林冠年說，過去有人可以講真話，說柯文哲沒有穿褲子，就是蔡壁如，但她也是因為敢講真話才會講錯話得罪柯，被流放邊疆，而柯文哲在夜深人靜才想到只有她會講真話，所以再找蔡壁如回來，蔡壁如跟柯文哲之間的糾葛就是這樣來來去去。

林冠年透露，最近接獲蔡壁如將回任民眾黨中央委員的訊息，到時候蔡壁如的實質影響力將無人能出其右，是「一人之下，萬人之上」，黃國昌、黃珊珊也要乖乖聽話。

林也爆料，「現在蔡壁如要回來，黨內最緊張的就是許甫、陳智菡夫婦」，因為他們大權在握，媒體採購、競總、黨部、文宣都是他們，所以他們這兩天也都安靜下來，「因為他們知道，血滴子要回來了，他們倆個要遭殃了」。

林也說，有些黨工其實也認為許甫、陳智菡這樣不行，在創黨時沒有付出，但黨真的要花錢、有高職位時就給他們，「他們兩個人加起來在民眾黨都領三、四十萬一個月」，但在路上背氣球的都是沒領錢的志工。

另外，林冠年也提到，有黨工認為選前之夜一蹋糊塗，沒必要讓陸配徐春鶯、新竹市長高虹安還有很多網紅上台，網紅本來就是柯的票，卻還花五、六分鐘講話，反而是參選區域立委的李有宜，只能在電視轉播的廣告時間上去講話，柯文哲的意思就是區域立委這些打仗的人都不重要，只有網紅才是他的禁衛軍，這真的太殘忍。