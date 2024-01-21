行政院前發言人陳宗彥（圖）遭爆疑接受性招待風波，監察院自請調查，但民眾黨立委陳琬惠砲轟調查快要8個月都沒影子。（資料照／季志翔攝）

民進黨總統當選人賴清德19日偕同副總統當選人蕭美琴，接受中選會當選證書，賴承諾未來籌組「清廉、勤政、愛鄉土」的政府。不過，前立委郭正亮呼籲國民黨和民眾黨，清算蔡英文8年的執政，就會知道台灣被蔡英文糟蹋到什麼程度，台灣有史以來最反民主、最濫權、最縱容貪污的蔡政府，看賴清德有沒有誠意面對改革。

民進黨總統當選人賴清德19日偕同副總統當選人蕭美琴，接受中選會致送第十六任總統、副總統當選證書。賴清德表示，他和蕭美琴都堅定地承諾，未來會秉持民主大聯盟的精神，邀請「跨黨派、跨世代、跨領域」好的人才，籌組「清廉、勤政、愛鄉土」的政府。

對此，前立委郭正亮21日在《新聞大白話》表示，跨黨派不可能透過政黨談，會直接網羅跟他比較好的人入閣，「我認為會針對民眾黨」，譬如現任民眾黨立委，「我看柯P就放人了，不然民眾黨大家都沒前途」。

台南學甲槍擊案主謀洪政軍（左三）及槍手孔祥志（左四）2023年2月25日從大陸押解回台。（本報資料照片）

台南市政府前經濟發展局長陳凱凌被控接受廠商性招待、喝花酒及索賄180萬元，案經台南地檢署提起公訴後，陳凱凌在台南地院審理期間，除當庭認罪，還主動繳回不法所得，台南地院2023年8月16日判處8年徒刑。（資料照片）

「我是建議，我也聽到聲音」，郭正亮披露，國民黨和民眾黨在第一個會期就鎖定清算蔡英文8年的執政，就會知道台灣被蔡英文糟蹋到什麼程度。那個時候賴清德再來提出新政府主張才有道理，這也是考驗賴清德。

郭正亮建議，國民黨和民眾黨應該趁520之前，先好好清算蔡英文這執政8年。等賴清德上任後，就把清算成果給賴清德，「你接不接受？」賴清德要做出切割，例如公開蔡英文論文，這非常合理。國民黨一定會要求了解潛艦國造，為何這麼貴？為何以前說一艘500億元、8艘4000億元，現在一下改口說250億元，怎會有這種預算？

民進黨台南市議長邱莉莉（左）、副議長林志展（右）捲入正副議長賄選案皆被起訴。（資料照片，洪榮志攝）

2019年總統府曾秀出總統蔡英文的倫敦大學博士論文原稿。（本報資料照片）

郭正亮也提到，還有追究高端疫苗，先做清算，再看賴清德有沒有誠意面對改革，因為面前就是一個台灣有史以來最反民主、最濫權、最縱容貪污的蔡政府，賴清德要不要收拾善後？