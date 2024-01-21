宜蘭市一棟透天厝今（21日）上午10時53分有1名27歲賴姓女子，因家人爭吵而感到害怕，躲在離地約7公尺高的2樓陽台遮雨棚處，賴女搖搖欲墜模樣讓樓下鄰居心驚膽跳；消防人員獲報抵達現場採用雙節梯、高空救援器材及繩索防護方式救援，並安撫賴女的情緒，小心翼翼協助她攀爬回屋內，所幸無大礙。

宜蘭市1名27歲賴姓女子，因家人爭吵而感到害怕，躲在離地約7公尺高的2樓陽台遮雨棚處，賴女搖搖欲墜模樣讓樓下鄰居心驚膽跳。（影片/吳佩蓉）

據了解，賴女無任何病史，宜蘭縣政府消防局今上午獲報後前往現場，與該女子溝通約半小時左右得知，她疑似因父親喝了酒後與哥哥吵架，她感到非常害怕才爬出窗外躲在2樓陽台的遮雨棚，任由鄰居和家人呼喊都不願進屋。

消防局表示，面對就地現場通道狹窄和不穩定的地形，救援人員迅速做出決策，採用雙節梯、高空救援器材及繩索防護方式救援；現場指揮官考量遮雨棚搖搖欲墜且穩定性不佳，為避免女子墜落風險，遂利用合適繩索架設及高空救援器材，實施安全救援行動，成功協助女賴女攀爬回屋內。

成功救援賴女後，救護人員立即對該女生命徵象初步評估，同時提供必要的心理支持及救護處置，隨後由宜蘭91車送往醫院接受救治。消防局表示，此次救援行動充分展現救援人員的專業技能及高空救援器材的實用價值，呼籲民眾面臨困境，若有需要請盡早尋求醫療相關單位協助。

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