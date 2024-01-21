洛克希德•馬丁公司(Lockheed Martin)為他們旗下的經典運輸機：C-130 「大力士」(Hercules)，慶祝首飛 70 週年(於1954年8月23日首飛)。負責生產C-130的喬治亞州瑪麗埃塔工廠(Marietta plant)總經理麥克萊恩(Rod McLean)表示，C-130的後續型C-130J還在生產中，這意味著，C-130系列是史上持續時間最長的軍用飛機生產工作。

瑪麗埃塔每日報(Marietta Daily Journal)報導，C-130為喬治亞州帶來極長的工作機會，因此喬治亞州議會「金頂」(Gold Dome)準備為這款飛機舉行大規模的慶典，把2024年定為「超級大力士年」。製造商洛克希德•馬丁公司已收到這項特別決議，獲得公司的支持。

洛馬公司的麥克萊恩說：「由於你們的支持，我們也確保喬治亞州在美國航太研究、開發和製造方面，處於領先的地位。這是相輔相乘的。70 年以來，C-130大力士一直是喬治亞面向世界的航空門面，全球 70 多個客戶所擁有的2,700多架C-130，都出自喬治亞。使它確實是一個全球性的平台。」

麥克萊恩繼續說，「令人驚訝的是，即使我們生產C-130已經 70 多年，但是至少未來的10年，還會繼續製造這一型飛機，創下了歷史紀錄。」

比C-130服役時間長的飛機也有，比如波音B-52、洛馬U-2、圖波列夫Tu-95、安東諾夫An-2等等，但是這些長壽的飛機早已停產，目前飛行中的都是老爺機持續翻新而維持著。

麥克萊恩也表示，C-130設計簡單、結構可靠，滑跑距離短，省油等等優點，使得它持續活躍在軍用運輸與特種作戰當中。還有越來越多的客戶正在購買 C-130，比如印尼和菲律賓。

洛克希德馬丁公司表示，1999年推出的C-130J，是「有史以來最先進的大力士」。它是C-130的加長型，有著更大的容納空間，但是滑跑距離只增加一點點而已。使得C-130J在新世紀依然暢銷，瑪麗埃塔工廠已生產了 520 多架 C-130J，總累計飛行時數，已超過 250 萬小時。

隨著 C-130 飛機誕生 70 週年，人們還是想知道， C-130是否會被更換。麥克萊恩表示，該公司已經對下一代空中運輸機進行了初步研究。他說，下一代空中運輸機可能在 2040 年代首飛。