第3屆「青洲灣派對」出現小王馬造型風箏，等比例放大50倍的小王馬飄在空中又萌又療癒，吸引遊客搶拍。（謝佳潾攝）

第3屆「青洲灣派對」出現小王馬造型風箏，等比例放大50倍的小王馬飄在空中又萌又療癒，吸引遊客搶拍。（謝佳潾攝）

因應今年東港迎王年，由鵬管處舉辦的第3屆「青洲灣派對」系列活動特別融入迎王元素，繼首推的2座迎王沙雕驚豔眾人外，20、21日登場的風箏展還出現小王馬造型風箏，瞬間吸引眾多遊客搶拍，等比例放大50倍的小王馬飄在空中又萌又療癒，遊客直呼：「好可愛！」

鵬管處積極推動大鵬灣觀光，而恰逢今年是東港迎王年，為此特別將迎王元素融入今年的「青洲灣派對」中，除邀請作品遍及全世界的沙雕師陳坤田首創迎王沙雕展外，還與亞洲國際風箏聯合會合作展演大型風箏，當中長5米、高4米的小王馬造型風箏最為搶眼。

在一片以海洋生物造型為主的風箏海中，「小王馬」相當吸睛，對此，亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元笑說：「我們是王爺的粉絲！」他稱，他與很多箏友雖然不是東港人，但他們都是東隆宮溫王爺的信徒，所以大家才會集資做出等比例放大50倍的小王馬造型風箏，而這次雖是第3次展出，但卻是飛得最好的一次，可見有地主優勢就是不一樣。

鄭凱元說，小王馬造型風箏的首次展演其實是在旗津，當時風速時大時小，且還有點飄雨，而第2次是在屏東風箏節，地點在屏東市河濱公園，但因當下沒有風所以沒有飛成功，直到這次在東港才完美施放，不僅有適中的3級風還晴空萬里，加上與地方連結性強，一升空後立即吸引遊客搶拍。

他開心道，作為王爺的信徒，可以結合興趣替王爺做事，覺得非常榮幸，雖然風箏展只是青洲灣派對系列活動之一，展期只有2天，但小王馬造型風箏會持續在其他地方展出，繼續為今年的東港迎王做行銷宣傳。

「小王馬」是由林大財發想的文創品，自2014推出後每年都創下搶購熱潮，尤其在2020年推出生肖版小王馬後，搶購熱度更是年年攀高，而今年因應青洲灣派對為東港迎王暖身，他與東隆宮特別推出沙雕版的小王馬，限量1000隻不到20分鐘即搶購一空。

林大財說，他也是溫王爺的信徒，他知道每次迎王都需花費大筆資金，所以想透過自己的行銷能力為王爺做事，希望藉由文創品的開發增加廟的收入，很開心這10年來小王馬深受大家喜愛，小王馬的熱銷代表著各界對東港迎王的接受與參與度愈來愈高。