台中市東勢區人瑞邱張桂英於1月11日逝世，享高壽107歲；據悉，邱張桂英當天在睡夢中仙逝，其家屬預計於1月27日舉行家祭及公祭；台中市客家事務委員會主委江俊龍在臉書發文悼念表示，和邱張阿婆歡唱閒話家常畫面已成追憶，令地方不捨。

台中市客家事務委員會主委江俊龍上個月曾到邱張桂英家，贈送新丁粄大抱枕與豐原百年老店的檸檬蛋糕、客家五福符，向阿婆祝賀新年快樂，直誇阿婆「恁有精神、還慶（真厲害）！」阿婆備熱茶、水粄與碗粄等客家美食招待，展現好客精神。

邱張阿婆生前熱衷參加媽媽教室及社區各項活動，是社區裡大家永遠的「老班長」。邱張桂英阿婆平日由80多歲的女兒及女婿照顧，孫子因工作居住外地，但逢假日都會返家陪伴，雖然去年開始以輪椅代步，但身體健康，食慾佳。

江俊龍在臉書發文表示，他和東勢區長翁培真，當時與邱張阿婆一起歡唱閒話家常的畫面已成追憶。江發文悼念並PO出拜訪阿婆的影片，紀念慈祥開朗的人瑞；邱張桂英曾是東勢區年紀最長人瑞，11日在睡夢中仙逝，享壽107歲。