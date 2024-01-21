就是有這種不識時務的人？有位當婆婆的女子在網上發文，她提到，娶媳婦後和兒子、媳婦住一塊，雖然她和媳婦的想處也不錯，但遇到每周六、日都會來串門子的親家母感到困擾，她表示，親家母每次一來就是待了12小時，並且，中午時間還大剌剌躺沙發睡，讓周末要回到家的大兒子與小女兒也感到尷尬，但因為親家母是媳婦的媽媽，若拒絕親家母來訪，又擔心變成阻礙媳婦「母女兩人的見面」的狀況。

一名當婆婆的女子在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她提到因為小兒子結婚後想省錢買房子，於是她與小兒子、媳婦住一起，然而，在同住5年的期間內，雖然和媳婦也相處得不錯，但仍有一些狀況讓她感到很困擾。

她指出，媳婦的媽媽親家母，每到周六、日就會來訪，從早上8點待到晚上8點才離開，中午休息時間，親家母也大剌剌的睡在沙發上午休，讓大兒子與小女兒也感到尷尬，她也發現兒子每到周末要回來時都會先問「親家母會不會來，親家母這樣坐整天，回來也覺得很彆扭」。

對於親家母每周末2日來訪的舉動，她也表示，因為親家母住在員工宿舍，非員工也不方便去打擾，另外，她也不知道如何和媳婦提起這件事，很擔心若是拒絕親家母來訪，就像是阻礙媳婦「母女兩人的見面」。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這樣確實很困擾」、「叫大兒子小女兒先霸佔沙發」、「就是有這種不識時務的人...」、「叫兒子搬出去，我覺得這樣很打擾妳們的生活」、「叫妳兒子假日就帶他老婆回娘家不就好了」、「就叫兒子去喬一下，兩天來一天就好，大家也有個空間」、「這親家母也真是奇葩呀」、「直說啊，要不然就請兒子搬出去」。