佛光山金光明寺於21日舉辦寒冬送暖音樂饗宴，邀請板、土、三、鶯、樹、新及北海岸等約1200戶弱勢家庭參加，由新北市副市長朱惕之和社會局長李美珍和多位議員、區長、里長、校長等出席參加，感謝寺方為家戶寒冬送暖。除聆賞東西方國際級音樂饗宴外，更由慈悲基金會致贈每戶福田金2千元及物資福袋。
覺培法師表示，佛光山開山星雲大師不忍眾生苦，以「人間有情、佛光有愛」訓勉子弟，要助人離苦得樂，並讓佛法生活化。福田戶不僅要生活物資的滿足，也要心靈的豐富，因此她在10年前邀請享譽國際的大提琴家張正傑，是否能到寺院演奏音樂給福田戶聽？張正傑一口答應，而且每年都邀請不同的音樂家一起表演，令她非常感動。
張正傑以大提琴和鋼琴老師呂冠葶合奏天鵝湖拉開序幕，緊接著男中音林政勳、女高音賴珏妤等輪番獻唱莫札特魔笛捕鳥人、台語望春風、杯底不可飼金魚、羅西尼歌劇賽維亞理髮師等。另京劇名角朱陸豪扮裝美猴王唱崑曲，最後合唱義大利世界名曲「O sole mio」（我的太陽），可謂中西合璧，讓福田戶聽得如癡如醉。
一位參加活動的新住民向覺培法師表示，她嫁來台灣30年，沒有像這樣被疼愛過，讓法師聽了非常感動，法師告訴這位新住民媽媽說，歡迎隨時到金光明寺來，這裡也是另一個溫暖的家。
副市長朱惕之表示，每年春節前夕，佛光山金光明寺舉辦寒冬送暖音樂饗宴，帶給福田戶滿滿的祝福，其實金光明寺就是一個福田寶地，感謝覺培法師和慈悲基金會楊政達董事及所有贊助的十方大德，五位音樂大師也像是人間菩薩，用音樂撫慰人心，將來說不定福田戶也能培育出音樂家。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。