2024年1月21日新北市／副市長朱惕之和金光明寺住持覺培法師一起致贈福田金和福袋給參加的家戶。（新北市社會局提供／劉瑋晴新北傳真）

2024年1月21日新北市／佛光山金光明寺連續第10年在大雄寶殿舉辦寒冬送暖音樂饗宴。（新北市社會局提供／劉瑋晴新北傳真）

佛光山金光明寺於21日舉辦寒冬送暖音樂饗宴，邀請板、土、三、鶯、樹、新及北海岸等約1200戶弱勢家庭參加，由新北市副市長朱惕之和社會局長李美珍和多位議員、區長、里長、校長等出席參加，感謝寺方為家戶寒冬送暖。除聆賞東西方國際級音樂饗宴外，更由慈悲基金會致贈每戶福田金2千元及物資福袋。

覺培法師表示，佛光山開山星雲大師不忍眾生苦，以「人間有情、佛光有愛」訓勉子弟，要助人離苦得樂，並讓佛法生活化。福田戶不僅要生活物資的滿足，也要心靈的豐富，因此她在10年前邀請享譽國際的大提琴家張正傑，是否能到寺院演奏音樂給福田戶聽？張正傑一口答應，而且每年都邀請不同的音樂家一起表演，令她非常感動。

張正傑以大提琴和鋼琴老師呂冠葶合奏天鵝湖拉開序幕，緊接著男中音林政勳、女高音賴珏妤等輪番獻唱莫札特魔笛捕鳥人、台語望春風、杯底不可飼金魚、羅西尼歌劇賽維亞理髮師等。另京劇名角朱陸豪扮裝美猴王唱崑曲，最後合唱義大利世界名曲「O sole mio」（我的太陽），可謂中西合璧，讓福田戶聽得如癡如醉。

一位參加活動的新住民向覺培法師表示，她嫁來台灣30年，沒有像這樣被疼愛過，讓法師聽了非常感動，法師告訴這位新住民媽媽說，歡迎隨時到金光明寺來，這裡也是另一個溫暖的家。

副市長朱惕之表示，每年春節前夕，佛光山金光明寺舉辦寒冬送暖音樂饗宴，帶給福田戶滿滿的祝福，其實金光明寺就是一個福田寶地，感謝覺培法師和慈悲基金會楊政達董事及所有贊助的十方大德，五位音樂大師也像是人間菩薩，用音樂撫慰人心，將來說不定福田戶也能培育出音樂家。