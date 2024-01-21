對於師長來說，如何教育學生是相當困難的一門課題。一位網友近日發現，現在有部分大學生非常自我中心，不喜歡溝通、不聽人講話、缺乏責任感、沒有時間觀念、講話沒禮貌，甚至不尊重老師、助教和同組組員，貼文曝光後引發熱議，許多人指出，其實問題在家教，每個世代都有這種人。

原PO在PTT發文表示，去年他在大學研究所當研究生時，同時兼任教學助理和研究助理，在課程上也會幫助教授，結果發現部分大學生非常自我中心，「不喜歡溝通，也不聽別人講話，不尊重自己的老師、助教和同組組員，而且缺乏責任感，沒有時間觀念，講話很沒禮貌」，因此讓他忍不住好奇發問，「現在的小朋友是不是很自我中心？」

對此，許多人紛紛回應，「從小就開始跟手機交流的世代」、「從小不能管不能罵」、「認識一個暴發戶，說什麼都不聽，人家只回你很有錢嗎，幹嘛聽你的，我就閉嘴」、「恐龍家長氾濫開始助長這樣的大環境，除非被權力箝制，不然絕大多數人都很自我中心，簡單來說，大人下班以後一樣是去當奧客」。

不過也有網友說明，每個世代都有非常自我中心的人，「家教問題，不然自我中心的老人也是有」、「只有一部分人，那不是只有現代的小朋友會自我中心，每一代的人都有自我中心的人」、「自我中心的老人多，常發生在公共運輸」、「不只是小朋友，有那種快40的阿姨也是這樣的，你列舉的每一點她都符合喔～」、「教養問題，遇到都5X歲這副德性」。