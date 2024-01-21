ASICS RUN 2024 亞瑟士路跑賽21日在宜蘭羅東起跑，本屆賽事除了提供經典的24公里四人接力組，加碼推出3.5公里親子組以及21公里半程馬拉松組，吸引將近2200人參賽。

賽事當天在台灣亞瑟士總經理謝玉真鳴槍下開跑，24公里組由Team ASICS選手鄧新詮、徐苡絜、張家豪及楊皓評組成ASICS META隊伍，以1小時35分25秒奪冠，展現ASICS RUN團結凝聚力，楊皓評賽後表示：「昨天有事前到賽道試跑了解路線，所以跑起來熟悉順暢，對今天獲得第一名感到很開心，感謝隊友的幫助。」

鄧新詮則說：「自己身為開路先鋒第1棒，有先為隊友了解路況，交棒後即時與隊友討論配速策略，加上今天天氣舒適涼爽，所以跑的成績也比較好，也很享受賽道上的宜蘭美景。」

21公里半程馬拉松組賽事，男子組趙士翔以1小時18分48秒摘冠，女子組則由陳乙萱以1小時33分10秒站上第1。

台灣亞瑟士每年皆會將路跑和在地文化體驗結合，今年ASICS RUN提供2天1夜各式在地體驗活動的供跑者選擇，第1天除了有宜農牧場互動體驗、羅東林場導覽，還有手作DIY以及體育主播田鴻魁的「魁哥揪團跑」等活動，帶領跑友除了踏上全新賽道，更能探索宜蘭各式文化與景觀，享受一場2天1夜的蘭陽之旅。