國內籃壇近年蓬勃發展在國內掀起旋風，臺灣職籃T1 League(T1聯盟)話題不斷，持續引起球迷關注，台新人壽贊助的職業籃球隊臺北台新戰神籃球隊，憑藉火熱鬥志，以及在場上奮戰的決心，持續累積人氣吸引球迷應援。

周六(20日)、周日(21日)也迎來農曆年前的主場保衛戰，該周賽事亦是台新人壽主題周，現場除了發放「認真，讓美好永續」應援摺扇，更在兩天的中場活動時間，由台新人壽贈送臺北戰神精選周邊商品大禮包給現場幸運的球迷，獲得熱烈回響。台新人壽董事長蔡康以及總經理邢益華，更是親自出席人壽主題周的賽事，與球迷一起為臺北戰神加油吶喊，捍衛自家主場。主題周首日並特別邀請警政署長黃明昭擔任開球嘉賓，到場為職籃加持，力挺臺北戰神。

台新人壽董事長蔡康表示，響應母集團台新金控長期推廣國內運動的風氣，台新人壽亦努力從事社會參與，全力支持回饋社會的善舉，與臺北戰神共同為國內職籃發展而努力。此外，秉持台新金「認真，讓美好永續」的精神，台新人壽致力在臺灣社會發揮保險保障功能，關注市場趨勢，回應社會大眾的需要與期待，不斷發展多元創新的商品及服務，滿足客戶保障需求。此次主題周更邀請客戶及通路合作夥伴到場觀賽，並號召台新人壽台北、桃園地區通訊處同仁擔任活動志工，與受邀來賓一同為臺北戰神應援、感受球員在球場上拚搏、堅持認真的精神，期盼球隊在台新與球迷熱烈支持下，新的一年業務發展能夠共同蒸蒸日上。

為了迎接農曆年前的主場保衛戰，台新人壽總經理邢益華穿上全新球衣為贏得勝利加持，帶領同仁與球迷一起為臺北戰神集氣、加油，邢益華強調，除了支持籃球、力挺臺北戰神，未來台新人壽亦將持續以創新的格局，提供優質金融保險服務，與客戶一起克服各種新興風險的挑戰，貫徹企業永續經營的理念，實現對客戶的承諾，更發揮保險安定社會的價值。

現場除了令人振奮的精采賽事外，在農曆年前台新人壽舉辦「認真，讓美好永續」主題周，邀請球迷一起進場看球，踴躍參加現場攤位拍照打卡活動，以及多項趣味互動遊戲，提供好禮回饋，希望大家在觀賞精彩球賽、支持臺灣職籃發展之餘，也能與親友同樂，把好運好禮帶回家。