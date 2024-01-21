紅羽飄飄踏有聲–落羽松百變風情

桃園大溪南興地區一處農地種滿1000棵落羽松，每年落羽松葉變色時都成為民眾打卡景點。（黃子明攝）

一名來自台中的曾姓女子在桃園大溪南興落羽松林內玩漂浮拍攝紀念照，該處地點每年落羽松季節都吸引許多民眾造訪。（黃子明攝）

桃園八德有200餘年歷史的埤塘霄裡大池邊有一排落羽松，長度近300公尺，樹影倒映水中波光粼粼，有如一幅水墨畫。（黃子明攝）

桃園八德有200餘年歷史的埤塘霄裡大池邊有一排落羽松，長度近300公尺，樹影倒映水中波光粼粼，有如一幅水墨畫。（黃子明攝）

位於桃園大溪的月眉人工濕地生態公園種植許多落羽松，近來吸引大批民眾湧入觀賞變色的落羽松。（黃子明攝）

台中泰安一處私人落羽松園區以營利為目的，園內落羽松植栽結合造景，還有設置水池與步道、祈福鐘、裝飾性電話，供入園民眾拍照打卡，也帶動周邊店家與農產品銷售。（黃子明攝）

台中泰安一處落羽松園區內設置許多拍照打卡的道具，一名小女孩在電話亭拍照後，跳過水池一座木板橋。（黃子明攝）

台中泰安一處私人落羽松景區擠滿人潮，園區內落羽松因變色時間不同，呈現綠色、金黃與紅褐色等顏色。（黃子明攝）

一隻流浪貓蹲在泰安一處落羽松園區樹蔭下休息，周圍民眾忙著拍照留念。（黃子明攝）

苗栗三義一間土地公廟旁農田種起了一區落羽松，與周遭綠色田地形成對比，該處落羽松林對公眾開放。（黃子明攝）

宜蘭礁溪郊區一處田區種了數排落羽松，在一片水田中格外顯眼，地主開發已經7年，看好落羽松商機，準備結合旅宿等機能開創新的休閒產業模式。（黃子明攝）

宜蘭礁溪郊區一處田區種了數排落羽松，在一片水田中格外顯眼，地主開發已經7年，看好落羽松商機，準備結合旅宿等機能開創新的休閒產業模式。（黃子明攝）

落羽松轉為紅褐色的落葉掉落水池中，陽光照射下波光粼粼。（黃子明攝）

落羽松是落葉大喬木，樹幹筆直，高可達40餘公尺，幹徑約2-3公尺，具有良好碳匯效應，據台中中科落羽松曾引用資料顯示，以一顆8公尺高，幹徑22.3公分的落羽松，每年大約可吸存130公斤二氧化碳。（黃子明攝）

落羽松隨著季節依序由綠轉為金黃、紅褐色，四季分明，在11月變色前，置身翠綠的落羽松林也另有一番味道。（黃子明攝）

落羽松隨著季節依序由綠轉為金黃、紅褐色，每棵落羽松變色與落葉時程各異，讓林區形成豐富的層次。（黃子明攝）

台灣人熱愛追逐落羽松美景，每年11月到隔年2月，落羽松林逐次披上金黃及紅褐色外衣，各地總是掀起一股熱潮，就像賞楓一般，不只是流行，更是一種浪漫，一種視覺饗宴。 落羽松學名落羽杉，原產於北美，1901年由日本人引進台灣，性喜潮濕，適合生長在沼澤溼地，可最高可以長到40幾公尺，樹型呈子彈型，可吸存大量二氧化碳，具有不錯的碳匯效益，台灣因南部天氣較熱，生長情況不理想，所以主要集中在中部以北。

桃園最受矚目落羽松林首推南興落羽松，實際上是一處培植場，某建設公司老闆因建案業務需要，十餘年前在大溪南興地區向黃姓地主租地種植3000多棵落羽松，後來被民眾空拍上網，意外成為熱門打卡景點，該公司林姓經理表示，這一切其實在意料之外，多年來已賣掉2000多棵，將來如有業務需要，還會將落羽松移出，目前還有1000棵，數量與密度仍是北台灣第一。

與南興相距6.5公里還有一處大溪落羽松大道，約有300棵，也頗受歡迎，另外八德區有200多年歷史的灌溉埤塘霄裡大池，環池步道邊有一排長約300公尺的落羽松，與南興落羽松距離非常近，可連成一線觀賞。在大溪大漢溪畔的月眉人工溼地生態公園，則是另一顆明珠，近來每天都湧入大量賞松人潮，讓桃園成為北部最夯落羽松聖地。

其他較受歡迎的還有苗栗泰安羽粼落羽松、三灣落羽松莊園、日月潭畔向山落羽松、宜蘭員山三層坪水土保持農塘教育園區、三星鄉安農溪落羽松等處，各自都具有特色。其中泰安羽粼落羽松經營相當成功，落羽松林植栽配合造景，內部設施齊全，祈福鐘、道具電話亭等可讓入園遊客打卡。

三層坪原本是水保局整建的治山防洪設施，有台灣首創的階梯式農塘，多達九層階梯式瀑布非常漂亮，內部種植大批落羽松，成為民眾朝聖景點，曾因人潮太多與當地居民引發糾紛，後來改採團體預約制，但因管理權責爭議，目前全區還在關閉整修中。

這股落羽松風潮帶動另類紅色商機，為當地社區商家和農民農產品銷售注入一股伴隨動能，形成雨露均霑效應，近年投入的業者則考慮新的經營型態，一名陳姓經營者在礁溪一處水田區規畫佔地廣闊的落羽松園區，結合旅宿、荷花田、露營等項目，營造多元休閒環境，以適應不同客層及季節消費市場。 其實落羽松是四季分明的杉科植物，每個季節都有可觀之處，從地面或空中鳥瞰無不令人驚豔，想要觀賞紅色落羽松要把握最後機會，你落羽松了沒？