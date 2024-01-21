桃園市山東國民小學校友會21日舉行春聯揮毫贈送活動，超過50人熱情參與。（桃園市山東國民小學校友會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市山東國民小學校友會21日舉行春聯揮毫贈送活動，市議員彭俊豪與魏筠也到場揮毫寫春聯。（桃園市山東國民小學校友會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市山東國民小學校友會21日邀請在地書法老師與繪畫老師到場揮毫畫春聯。（桃園市山東國民小學校友會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市山東國民小學校友會21日舉行春聯揮毫贈送活動，超過50人熱情參與。（桃園市山東國民小學校友會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市山東國民小學校友會總幹事戴宗翔（左一）預告，3月24日將辦理第10屆第2次會員大會，另預計在2025年3至4月間擴大慶祝校友會創會20周年，邀各屆校友回娘家。（桃園市山東國民小學校友會提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市山東國民小學校友會21日於中壢山東國小舉行春聯揮毫贈送活動。（桃園市山東國民小學校友會提供／蔡明亘桃園傳真）

農曆春節將至，桃園市山東國民小學校友會為增進校友、里民、師生間情感，發揚民俗傳統、傳承中華文化並推廣書法藝術，今在中壢山東國小舉行春聯揮毫贈送活動，逾50人熱情參與，該校友會也預告，3月24日將辦理第10屆第2次會員大會，另預計在2025年3至4月間，則會擴大慶祝校友會創會20周年，邀各屆校友回娘家。

桃園市山東國民小學校友會理事長劉來發、常務監事吳孟龍、總幹事戴宗翔及山東國小校長劉文忠，今上午邀請書法老師陳錦清帶領山東書法班學生，及繪畫老師秦秀珠帶領山東里繪畫班學生，在山東國小內現場揮毫寫春聯、繪畫花鳥等，傳遞「貼春聯、過好年」的年節歡樂氣氛。

活動現場也有許多貴賓蒞臨，包括立委魯明哲、市議員彭俊豪、市議員魏筠、市議員劉曾玉春，及市議員黃崇真與謝美英服務團隊等人，皆到場共襄盛舉，揮毫寫下屬於自己的春聯，總計超過50人參與。

戴宗翔表示，目前校友會成員約150人，為感恩校友們的投入與付出，讓校友會能永續經營，邀請校友們3月24日上午9時30分參與在新陶芳庭園餐廳五福廳舉行的第10屆第2次會員大會，相信有大家的參與，校友會一定能更加進步並永續發展。

戴宗翔也預告，桃園市山東國民小學校友會預計於2025年3至4月間，擇期辦理「校友會創會20周年回娘家活動」，邀請山東國小各屆校友回娘家，找到自己的同學，凝聚校友間的情感。