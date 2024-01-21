結紮不完全？有男子在網上抱怨，妻子在婚前曾坦言，生完兩胎就不想再生了，於是他擔心中獎，便去做了結紮手術，至今也過了4年，然而，然而，日前發現妻子又懷孕了5周，但妻子堅決要拿掉，讓他有些不捨，雖然陪著妻子去做墮胎手術，但也遺憾無緣見到未出世的孩子，便到廟裡拜拜拿著心經回家，打算渡化這名孩子，希望以後能找個好人家。

一名男子在臉書社團「匿名公社」發文，他表示和妻子從高中就認識在一起後快20年，兩人也已經結婚好幾年，雖然婚前老婆曾說「孩子就只生兩個，再有就要拿掉」，於是，妻子生完第2胎後他擔心再中獎，便去結紮至今也4年了。

然而，日前他發現妻子又懷孕了，且已經5周，他雖然很想留下小孩，但是妻子堅持要拿掉，因此，基於尊重妻子的決定，便陪著妻子去墮胎，他在醫院簽名時，不僅擔心妻子的身體狀況，也很不捨得未能出世的孩子，所以，他後來也到廟裡去拜拜，拿了心經回家抄寫，也希望這名無緣的孩子，之後能夠再找個好人家。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「有人現在想的事情跟我一樣嗎」、「那還是乖乖避孕吧」、「你有跟表弟討論過怎麼處理嗎」、「等等，所以你不介意你老婆外遇是嗎？」、「到底是在供啥X綠光故事？」、「突然看到你頭上綠綠的」、「我一度以為我眼花看錯，這位老兄，你不覺得哪裡怪怪的嗎」

另外還有網友表示，「男生結紮也是有機率恢復的耶...」、「看綁還剪，剪的話就綠了....」、「雖然結紮後還是有機會中獎，但是你有問過老王嗎？」、「是結紮不完全嗎？還是戴了綠帽不自知」、「4年了體內的還沒清乾淨嗎？」、「你應該先去確定你的有沒有漏洞，再來考慮要寫心經還是離婚協議書」。