歲末年初往往少不了部門聚餐。不過一名女網友抱怨，現在工作的科技公司「死氣沉沉」，不如以前在傳產公司活潑，就連部門的同事也很安靜，不太交流，甚至也沒約過任何聚餐。她不禁質疑，這種狀況是否正常？結果一票網友反而大讚這才是「好公司」！

女網友在Dcard上以「部門完全沒有聚餐是正常的嗎」為題發文，表示自己進入職場已經7年，以前是在海運公司上班，目前的公司是上市櫃科技大廠，這是她的第3份工作，且已經要進入第3年。

她指出，之前的工作環境就像個大家庭，大家感情很好，下午會一起訂飲料與下午茶，下班約吃飯、假日約出遊，有員工旅遊還會一起報名參加，部門主管還會在有人生日當月請大家吃飯聚餐，甚至一起唱KTV，讓她連春節放太多天假，都會因為太想同事而想要趕快回去上班。

她感嘆，相較之下，現在的工作環境「真的很無聊又窒息」，部門同事「上班安靜不太交流」，偶爾只會在茶水間打招呼，也很少訂下午茶，主管更是從未約過聚餐，「大家就是上班做自己的事and then下班」，讓她直呼不習慣！

儘管原PO質疑，「完全沒有部門聚餐真的超怪吧」，但網友幾乎一面倒地認為，她現在的公司才是好公司，「上班好同事，下班不認識。不隨便打擾別人的私生活，才是真正的好公司」、「我反而喜歡這樣的公司耶」、「好公司，我目前的也是這樣，不會拖人時間，都公事公辦」、「下班聚餐根本是無薪加班的概念」、「正好我最討厭聚餐，吵死人飯還不一定合口，不會聚餐的企業真是我的夢想企業」。

也有網友指出，可能是年齡或個性的不同造成，「就是公司文化跟你的個性不合， 可能是老人或I型人比較多吧」、「我年輕的時候也喜歡跟同事聚餐出遊，很開心也很好玩，現在33歲懷孕中，下班真的只想回家」、「年輕時喜歡聚餐或下午茶公司，但35歲後喜歡公事公辦公司，老了，體力不太行」。