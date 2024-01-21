國道一號高架北上30.7公里處，今天（21日）晚間7時許發生4車連環車禍，造成其中一輛貨車上的物品全部散落車道，現場車流嚴重回堵近2公里，消防隊獲報到場，只有一名駕駛輕微受傷，詳細車禍原因還有待國道警方釐清。

國一高架北上30.7公里處，4車連環車禍，1名駕駛身體不適。（翻攝國道1968）
國一高架北上30.7公里處，4車連環車禍，1名駕駛身體不適。（翻攝國道1968）
國一高架北上30.7公里處，4車連環車禍，1名駕駛身體不適。（翻攝國道1968）
國一高架北上30.7公里處，4車連環車禍，1名駕駛身體不適。（翻攝國道1968）
國一高架北上30.7公里處，4車連環車禍，1名駕駛身體不適。（翻攝國道1968）
國一高架北上30.7公里處，4車連環車禍，1名駕駛身體不適。（翻攝國道1968）
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