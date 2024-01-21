快訊》國一高架北上4車連撞 30.7公里處車流回堵2公里 20:142024/01/21 中時新聞網 黃仲瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國一高架北上30.7公里處，4車連環車禍，1名駕駛身體不適。（翻攝國道1968） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號高架北上30.7公里處，今天（21日）晚間7時許發生4車連環車禍，造成其中一輛貨車上的物品全部散落車道，現場車流嚴重回堵近2公里，消防隊獲報到場，只有一名駕駛輕微受傷，詳細車禍原因還有待國道警方釐清。 國一高架北上30.7公里處，4車連環車禍，1名駕駛身體不適。（翻攝國道1968） 國一高架北上30.7公里處，4車連環車禍，1名駕駛身體不適。（翻攝國道1968） 國一高架北上30.7公里處，4車連環車禍，1名駕駛身體不適。（翻攝國道1968） 國3大溪大貨車追撞2人送醫 後方狂堵5公里 「瑞典坦克」自撞國道護欄 駕駛下車查看遭後車撞飛死亡 紫爆！國1北上湖口服務區4車追撞 內線2車道受阻回堵3公里 #貨車 #高架 #國道 #中山高 #回堵 也許您會感興趣 推薦閱讀 駕駛注意！國1南下瑞隆路段「4大車」追撞 車流回堵5公里 09:532024/01/19 社會 國道3福德隧道機房冒煙 雙北消防緊急出動滅火 20:152024/01/20 社會 疫後國道255億通行費創新高 高公局：觀察TPASS能否降車流 13:032024/01/17 生活 姊妹機車雙載碰撞小貨車 後座妹妹倒地遭路過車輛撞擊身亡 10:562024/01/17 社會 台中市高階警官交接典禮 優質團隊打造宜居城市 12:072024/01/17 社會 國道散落物去年4.5萬件 22日起提高收費「路肩、邊坡都算錢」 12:342024/01/17 生活 國道路肩、邊坡散落物「這時間」起 處理每30分鐘3000元 07:382024/01/18 社會 貨車撞6車 駕駛夾困車內警消協助脫困 16:542024/01/16 社會 桃園航空城利多！國道2號甲線過環評 15:082024/01/17 生活 國道1火燒拖板車頭 駕駛跳車逃生 08:572024/01/19 社會 駕駛注意！國1五股轉接道「小貨車側翻」 南下回堵5公里 15:472024/01/17 社會 西甲培訓教練群在河堤國小 5百學童體驗足球樂趣 19:062024/01/18 生活 台66線4車追撞！轎車女駕駛遭殃卡車內 消防幫拉出急送醫 12:152024/01/18 社會 上班注意！國1南下五堵段「6車追撞」紫爆大回堵 07:252024/01/16 社會 國道5號南下段小客車碰撞大貨車 2人傷送醫1人是孕婦 16:252024/01/19 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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