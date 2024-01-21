立法院將於2月1日選出正副院長，藍綠備戰，民眾黨黨團的動向備受關注。針對民眾黨8位不分區立委票的流向？前立委郭正亮預測表示，民眾黨8張立委票，會投給自己。

針對立院龍頭之戰，郭正亮今(21日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，民眾黨沒有辦法跑票，只要跑票，民眾黨就會立即開除。還有民眾黨那幾個頭人已經簽了2年任期同意書，到時黨中央就會直接免職。所以每個人都要爭取在這2年有所表現。

郭正亮甚至認為，民眾黨絕對不可能開放投票，萬一開放投票，這個黨就散了，以後沒人看得起你，所以這是不可能的事。因此他認為，民眾黨就是投給自己。

主持人問到，民眾黨這8票不會被民進黨拿走？郭正亮回應表示，不會，因為若被民進黨拿走，民眾黨就瓦解了；他更假設，若有人去投民進黨，人家也一定會嚴重懷疑被收買，不然怎會做這種事，也會立即喪失立委資格。他很難想像有人會這樣做。