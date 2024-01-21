「台灣第一名媛」孫芸芸育有一對子女，但有著天使臉孔及魔鬼身材，完全看不出已經45歲，纖細的身形宛如少女，母女倆同框時，更被誇根本是姐妹；孫芸芸不時透過社群分享生活，近日她曬出私下美照，一雙修長美腿快和手臂一樣細。

孫芸芸日前曬出全身照，只見她站在門邊，一手撐著門框，雙腳沒有穿鞋，危亂長髮搭配黑白紋短洋裝野性美十足，一雙美腿纖細無贅肉，快和手臂一樣細，身材維持超完美，貼文獲1.4萬人按讚。

網友們直呼：「妳真的有在吃東西嗎？瘦美成這樣～」、「孫芸芸妳美得太可怕啦！仿佛吃了防腐劑！」、「太瘦了，需多吃」、「腳看起來很瘦！」。孫芸芸隨著老公廖鎮漢接班微風集團，她也成為微風集團的少奶奶，但她仍創立自己的珠寶品牌「YUN YUN SUN」，時尚單品頗受貴婦與名人喜愛。

孫芸芸的家族大有來頭，祖父是中國電纜線之父孫法民，母親何念慈是元大證券副董事長，父親是前太電集團董事長孫道存，她含著金湯匙出身，家族年輕一輩的名人還有堂妹孫怡，孫怡目前是Vogue Taiwan的總編輯。孫芸芸少女時期就和廖鎮漢談戀愛，她曾在節目上自曝主動追求丈夫，14歲就在一起，當時的孫芸芸還有些青澀，長大後越來越漂亮。