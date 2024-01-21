大陸福建浦城縣近日發生一起男童墜落意外，所幸當時一名崔姓男子經過出手相救，男童才沒有受傷，整個事件被監視器拍下，崔男事後表示「應該的，每個人見到都會這麼做的」。

根據大陸媒體《新華社》報導，這起男童意外墜樓事件，發生在福建浦城縣禦景華府的一處社區，當時一名3歲男童不慎從6樓窗台墜落，當時經過該處的崔男發現，立即撥打電話求救，過程中不斷注意男童墜落位置，所幸男童墜落過程有招牌緩衝，男子才順利將男童接下，經相關人員到場，發現男童並沒有受傷，崔男在確認男童安全後，就默默離去。

崔男事後接受媒體訪問，他表示「每一個人見到，都會這麼做的，應該的！每個人都會這麼做的。」

而網友看到這篇報導，紛紛留言表示：「好人一生平安」、「好人有好報」、「好人有好報，真的是挽救了一個家庭」、「天使之手」、「有驚無險，皆大觀喜」、「平民英雄」、「還好雨棚擋了一下，不然小孩和救人者大概率會受傷」、「這一瞬間真的由不得你多猶豫一秒鐘，致敬好心人」。