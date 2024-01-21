前洋基強投田中將大回歸日職，表現卻一年不如一年，21日和樂天金鷲進行合約談判，田中將大重簽價值2.6億日圓的新合約，不過相較上季遭減薪約45%，回到日職後，田中將大一共被砍多達6.4億日圓，「薪」情不美麗。

2013年田中將大氣勢如虹，整季繳出24勝0敗、自責分率1.27的可怕成績單，幫助球隊奪下日本一，寫下「封神賽季」，隔年赴美和洋基簽下7年1.55億美元，在條紋軍這段無冠空窗期中擔任王牌，田中將大在大聯盟生涯拿下78勝，2度入選明星賽，2020賽季結束未獲洋基續約，返回日職加盟老東家樂天。

樂天金鷲給出優渥待遇，準備9億日圓迎回奪冠功臣，至今仍是目前日職最高薪紀錄，不過田中將大回歸首年，並未如預期宰制日職賽場，且自責分率連年上漲，樂天高層無法接受，連兩年大砍田中將大年薪，若和3年前的頂級合約相比，減薪大約70%。

日媒《Full-Count》探討田中將大投球內容的轉變，變化最多的是奪三振率的下降，雖然並不是以球威壓制對手為主，不過大聯盟生涯當中，田中將大也保持著8.46%不低的三振率，但回到樂天之後，卻遭遇雪崩式的暴跌，去年僅有5.23%。田中將大已經35歲，無法避免球威下降的情況，未來可能得改變投球方式，繼續在日職生存。