由於寒流影響，明（22）日各地天氣非常寒冷，清晨台中以北及東北部低溫約11、12度，其他地區低溫約13至15度，北部及東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，中午前後氣溫就會降至10度左右或以下。氣象署表示，周二、周三（23日、24日）是氣溫最低的時段，台南以北及宜花低溫約7至9度，高屏及台東9至12度，沿海空曠地區可能再低1至2度，明晚至周二全台山區有降雪可能。

氣象署指出，明天北部及東半部白天有局部降雨，中南部降雨較零星，愈晚降雨機率愈高、範圍愈大，北部及東北部降雨較持續，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨發生的機率；溫度方面，清晨台中以北及東北部低溫約11、12度，其他地區低溫約13至15度，北部及東北部整天濕冷，白天氣溫持續下降，中午前後氣溫就會降至10度左右或以下，中部及花東高溫大約18至20度，高屏地區約23、24度。

氣象署分析未來天氣趨勢。（氣象署提供）

氣象署說明，周二北部及東北部地區有雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部大雨機率，中南部、東部及東南部有局部短暫雨，北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區及中南部、花東2500至3000公尺以上高山有降雪機率，周三北部及東半部有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨；期間台南以北及宜花低溫約7至9度，高屏及台東9至12度，沿海空曠地區可能再低1至2度。

周四（25日）東半部及大台北山區有局部短暫雨，清晨各地天氣寒冷，白天起寒流逐漸減弱，各地氣溫回升，但高溫仍不超過20度，且西半部日夜溫差大；周五、周六（26日、27日）北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨；下周日（28日）東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨。