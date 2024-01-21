2024大選落幕，民眾黨主席柯文哲最終以第三名落選，國民黨也錯失政黨輪替的機會。對此，台大政治系教授左正東表示，從政治角度來說「柯文哲根本不該拿那麼多票」，但從文化角度來說，柯的話語是新鮮的，這會吸引很多民眾想尋找新的可能性，國民黨若想達成政黨輪替，需要在話語和文化上創新，給選民期待，並延續選戰期間的好政見，在野黨要跑在執政黨之前，才能創造議題、帶來改變，贏得選民肯定。

左正東今(21日)在政論節目《週末大爆卦》表示，柯文哲在台北市僅有23.8%得票率，這顯示他在台北市的政績，很多台北人不買單，但選後應該要問，柯文哲在台北市政績乏善可陳的情況下，為甚麼還能拿到這麼多票？「從政治角度來說，柯文哲根本不該拿那麼多票」，因為柯過去的執政經驗顯示，柯文哲很具有破壞力、能打破舊的問題，但無法打造新的政績或國政藍圖。

左提到，但很多民眾，包括年輕人、中學生會被柯的說法打中、願意給他機會，從文化角度上來說，選民是尋找一個新的可能性，不管這個可能性會不會成為現實，但至少話語是新鮮的，這些問題要從文化角度思考，從政治角度上思考會失焦。

左正東認為，國民黨和在野陣營未來若想實現政黨輪替，如何在話語上突破、創新是非常重要的，從文化上創新到話語上創新，給所有厭倦舊政治的人一個新的期待，在舊有的組織動員已經發揮到最極致、達到邊際效用遞減的情況下，新的組織動員應該建立在文化跟價值認同的基礎上，這就需要話語跟文化上的創新。

左正東表示，國民黨最需要的就是創新的力量、創新的勇氣以及創新的實踐，文化是一種表現，要表現的讓年輕人、對政治冷感的人能感受到他們與國民黨結合在一起，覺得國民黨能講出他們心中的想法、能把想像投射到國民黨身上。

左提到，侯友宜在競選過程中有提出很多好政見，也有引起民眾共鳴，國民黨作為在野黨，思考和政策就應該跑在執政黨之前，創造議題、帶來改變，當執政黨跟在後面的時候，就能贏得民眾肯定。