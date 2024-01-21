YOASOBI由作曲家Ayase（左）和歌手ikura組成，雙人團現已紅翻亞洲。（資料照）

日本雙人音樂組合YOASOBI，自2019年成團至今唱紅不少神曲，其中去年為動畫《我推的孩子》演唱主題曲〈IDOL〉聲勢登頂，繼去年底來台參加簡單生活節演出，21日晚於台北舉辦首場台灣專場演唱會，當時開賣2000張門票，同時吸16萬人上線開搶，更傳有人求黃牛票，開出1張3萬5千元的天價，主辦單位呼籲歌迷別上當，整場演唱會採實名制。

YOASOBI由作曲家Ayase和歌手ikura組成，今晚帶來17首夯曲，包括動畫《葬送的芙莉蓮》片頭曲〈勇者〉、動畫《BEASTARS》第2季片頭曲〈怪物〉等，其中演唱到與寶可夢合作的歌曲〈Biri-Biri〉時，ikura介紹登場的「神秘嘉賓」，是4個玩偶裝寶可夢出列伴舞，可愛程度破表；而在唱《BEASTARS》片尾曲〈溫柔的彗星〉前，ikura請歌迷們打開手機的燈、隨音樂搖曳成閃閃燈海；最後壓軸則帶來破億點閱神曲〈IDOL〉。

除了演唱多首夯曲，YOASOBI也秀出努力練習的中文，像ikura就有用台語開場喊：「大家好！」還拿著信用中文唸了整整一串：「今天謝謝大家來我們的演唱會，今天跟大家在一起的時間很幸福，我們能夠再次回來都是因為台灣粉絲的支持，我們未來的夢也想和大家一起實現。」

主辦單位今嚴防黃牛嚴格執行實名制，凡遇到證件沒照片、證件名字與票券不符、沒有帶證件的人，均不開放入場，所幸現場秩序算好。這次亦有零星退票案例，主辦單位表示，有遇到買票觀眾因當兵無法前來，還有生病的因素，以上兩者只要提出證明皆有給予退票。