臺北台新戰神21日在台北和平館主場對戰臺南台鋼獵鷹，上半場結束黃聰翰、科倫紐克、強森三人得分皆上雙，以46比44領先優勢進入下半場，第三節開始戰神開啟一波13比0攻勢，更於第三節結束前，靠著曹薰襄一記壓哨三分球取得11分領先，而後團隊維持穩定攻守發揮，終場以107比99拿下勝利。

收下對戰台鋼獵鷹2連勝，代理總教練許皓程分享勝利關鍵是手繪笑臉的他說：「在連敗低潮下，球員們都笑不出來，因此賽前特別在白板上畫下笑臉，提醒大家要享受比賽過程。」今日陣中強森、科倫紐克、恩多三位外籍球員合砍70分，林秉聖也完成個人職業生涯200助攻的里程碑。

許皓程感謝本土球員願意分享球權，讓團隊整體有好的串連，才能幫助洋將在進攻端更加順利。而今日上半場拿下13分的黃聰翰也將好表現歸功於隊友，「謝謝隊友分享球給我，也很開心自己把握住機會幫助球隊。」

加盟後出賽第2場的科倫紐克，本場貢獻19分、8籃板，他表示，「大家將連敗的低潮壓力化成想贏球的渴望，是我們全員努力拿下勝利的目標。」

結束本周賽事，戰神下場比賽將於2月17日客場出戰，面對近一個月的休賽日程，代理總教練許皓程特別提點球員們身為職業球員的意識，「讓身心靈都好好的休息，為下一場比賽做最好的準備。」農曆年後2月24日戰神將重返主場，持續號召戰友們進場，全力為戰神挺進季後賽加油。