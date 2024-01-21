南韓「性感小野馬」泫雅曬出和龍俊亨的牽手照，龍俊亨也在粉絲交流平台正式承認戀情。多年好友昇華成情人，熱戀消息除了震撼演藝圈，兩人IG也遭許多正反評價灌爆。有眼尖網友發現，趙權、哈妮HANI、孟佳等好友，都突然取消追蹤泫雅，掀起討論。

消息持續在網上發酵，今（21日）趙權透過IG澄清：「不論我有沒有追蹤她，我都和泫雅很好，我們會傳訊聊天，也會打電話，現在是發生什麼事了…？」，背景圖片還特別選用泫雅的文章，正面回應，表態與泫雅關係依舊很好，年情誼未變。

趙權公開表示自己跟泫雅很親近。（圖／翻攝自趙權IG）

綜合韓媒報導，泫雅、龍俊亨去年11月一同前往美國旅行，互動親暱，稱兩人其實早就交往，只是在機場大廳明顯保持距離。而泫雅18日晚，無預警在IG曬出和龍俊亨的牽手背影照後，再度曬出美照卻對戀情隻字未提，但她目前已將貼文刪除。新公開的戀情招來許多韓國網友反對留言罵爆，IG粉絲數也斷崖式下墜至少掉了16萬。