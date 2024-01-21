1月21日凌晨，俄羅斯聖彼得堡附近的天然氣碼頭發生大火，目前起火原因尚未公佈，但俄羅斯媒體表示，火災發生前，有通報該地區發生爆炸，還傳出無人機目擊事件。

自由歐洲電台(Radio Free Europe)報導，發生火災的是波羅的海港口烏斯季盧加(Ust-Luga)的天然氣碼頭，該碼頭位於聖彼得堡以西約110公里處，靠近愛沙尼亞邊境，由俄羅斯最大的天然氣生產商諾瓦泰克公司(Novatek)營運。

地區州長德羅茲登科(Aleksandr Drozdenko)在電報頻道上表示，火災沒有造成人員傷亡，當地消防部門和緊急情況部門正在參與滅火工作；後續的報道稱，火勢於當地時間上午9點已獲得控制。

塔斯社和其他俄羅斯官方媒體僅提到火災，並未提到起火原因。然而，其他俄羅斯媒體暗示，該事件是無人機攻擊的結果；比如聖彼得堡地方新聞Fontanka稱，在火災發生之前，曾有2架無人機接近聖彼得堡，之後突然改變航向而沒有查覺。

俄羅斯47頻道稱，影片和照片顯示，港口一個大型儲氣槽發生著火，進而爆炸。該媒體稱，俄羅斯國防部1月21日稍早報告稱，出現兩架無人機飛向聖彼得堡。

俄羅斯與烏克蘭最近的戰爭，「無人機遠程打擊」的次數快速增加；而且是無人機搭配巡弋飛彈、彈道飛彈的複合攻擊。

1月20日，俄羅斯向烏克蘭目標發射7無人機和3枚巡弋飛彈，莫斯科在1月19日聲稱，烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯西部布良斯克地區的一個油庫。一天前，俄羅斯官員聲稱對波羅的海石油碼頭的攻擊未遂。

傳統上，烏克蘭國防部不會對莫斯科聲稱的襲擊發表評論，特別是攻擊的是非軍事目標，更不會特別說明。