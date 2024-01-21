「兆元男」黃仁勳連2晚衝寧夏夜市 攤商合照高呼台灣之光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（20）日晚間，出現在台北寧夏夜市，品嚐台灣小吃，受到民眾及攤商老闆歡迎。今（21）日又再度蒞臨寧夏夜市，等於是連續兩晚都在寧夏夜市。夜市會長林定國非常開心和黃仁勳一起合照，感謝他對夜市支持，並高呼「台灣之光」！

根據大陸媒體《界面新聞》、《澎湃新聞》引述多名知情人士表示，輝達執行長黃仁勳本周造訪NVIDIA北京、上海、深圳三處辦公室，並參加NVIDIA中國區年會。

《澎湃新聞》指出，黃仁勳為北京、上海、深圳三地的年會準備了不同的活動。根據網路流傳的影音，黃仁勳身著「大花馬甲」與員工們一起在台上跳起東北二人轉，並主持抽獎。

黃仁勳自去年（2023年）5月訪台，掀起一波旋風，所有公開行程皆受到媒體包圍，而這次來台已經是第四度，仍然受到民眾歡迎。

黃仁勳昨日晚間，出現在台北寧夏夜市，品嚐台灣小吃，受到民眾及攤商老闆歡迎。今（21）日又再度蒞臨寧夏夜市，等於是連續兩晚都在寧夏夜市！寧夏夜市會長林定國非常開心和黃仁勳一起合照，感謝他對夜市支持，並高呼「台灣之光」！