這是台灣日常？有網友在網上爆料，並且PO出1段街頭打人影片，他提到「宜蘭藥藥集團，那些吸毒的人越來越猖獗，在宜蘭竟然當眾打人」，由於事發時間在昨(20)晚間，也考慮了很久，擔心PO出影片自己會成為下一個受害者，但為了下一代，決定PO出這段影片，也不希望這樣的事情持續在宜蘭發生。

一名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段影片，拍攝地點位於宜蘭市北門口(中山路上)，從影片中可見，有1名男子遭3男持球棒痛扁，男子坐在汽車旁不斷舉起雙手防禦，當男子一抓到機會，便趕緊繞過車頭繞跑，然而，3名球棒男也追了上去。

對此，原PO也在貼文寫下「宜蘭藥藥集團，那些吸毒的人越來越猖獗，在宜蘭竟然當眾打人」，他表示因為在昨(20)日晚上發生的事情，思考許久，也猶豫要不要PO上網爆料，很擔心自己成為下一個走在路上被痛扁的人，但他想到自己還是得在宜蘭過生活，想到下一代該怎麼辦，於是將影片PO上網。

他還說，疑似「後面有民意代表撐腰，黑白兩邊似乎都沒擺平，但真的不希望這樣的事情持續在宜蘭發生」，他也表示，大家都知道吸毒不好，也都耳聞誰在吸毒，「可不可以要求所有民意代表，每次當選都來驗尿，拒絕吸毒者當人民公僕呢！」。

貼文網上曝光後，網友紛紛留言表示，「這不是北部日常生活嗎」、「不就是現在台灣日常？沒事！正常啦！過段時間就忘了」、「台灣日常了，開直播都有人敢直接開槍，開直播都有人敢直接打人，被說一句就被乾哥拿刀割喉」。

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