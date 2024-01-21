卡森斯終於打出前NBA球星應有的豪華身手！連兩天出戰的卡森斯，21日貢獻25分、17籃板、4助攻、4抄截與2火鍋的全能數據，協助地主台啤永豐雲豹最後以105比85輕取新北中信特攻，雲豹除了拿下6連勝，更以10勝4敗戰績，超越10勝5敗的特攻成為聯盟新龍頭。

不同昨天上半場，卡森斯首節就找回三分外線手感，單節三分球投4中3，首節包辦14分、8籃板，光是今天首節得分就超越昨天整場比賽所拿的13分，更幫助雲豹很快取得兩位數以上領先優勢，但在次節，特攻火力逐漸復甦，也把落後差距縮小到兩分。

儘管雲豹很快換上卡森斯，讓他發揮身材優勢，接連在禁區攻下5分，加上劉元凱4罰俱中、克羅馬壓哨三分球，打完上半場，雲豹仍以57比47領先，卡森斯半場貢獻21分、10籃板、2助攻、2抄截與1火鍋，半場就完成雙十，特攻則以艾德12分最高。

雲豹第三節開始就打出8比0小高潮，隨後靠著卡森斯三分球帶領，一度擴大領先優勢到24分之多，就算來到末節，保有21分領先優勢的雲豹，仍讓卡森斯繼續上場，直到比賽還剩7分43秒，才把卡森斯換下場休息，畢竟場上局勢已被雲豹控制，特攻反撲早就無望！