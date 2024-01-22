2月1號立法院開議，朝野都積極備戰，據了解，民進黨總統當選人賴清德，1月23日將親自到立法院參加綠營新科立委共識營，致詞勉勵，29日也會出席黨團會議，討論如何迎戰「三黨不過半」的新國會、新戰場。黨政人士表示，這是史上首例，展現賴清德對責任政治的重視，有利推動國政。

賴清德昨天臉書曬出新照片，總統黨選人賴清德跟他的副手蕭美琴手拿著旺喵方斗春聯，要跟國人迎來新的一年，一個狗派一個貓派，貓狗兩派合體迎新春。

雖然二人笑容滿面，但面對未來國會三黨不過半窘境，賴清德半刻都不能鬆懈！民進黨團舉辦新科立委共識營，賴清德將以黨主席身份到場致詞，隨後由立法院長游錫堃、團總召柯建銘說明民主國會及立法院黨團運作。

綠委許智傑認為，賴清德展現對民意機關的尊重，彰顯其重視責任政治，做事認真親力親為，有助國政推動，能加強人民的信賴感。他願意到第一線為政策背書，還有回應在野黨要求的國情報告，用行動證明，未來不排除到立法機關溝通。

綠委王定宇也說，在每屆立院剛開始的時候，針對第一次當選立委，黨團都會進行共識營，除了讓新科立委跟各部會互相認識，熟悉業務，也希望這些新任立委，能盡快進入位置，為國家服務，賴清德到場勉勵，顯示他對國會的重視。

王定宇說，在未來三黨不過半的國會，民進黨立法院黨團的戰鬥力，對於國家的穩定、政策的推行，都有至關重要的影響。

民進黨這次區域立委勝出新戰將，包括準立委吳沛憶、李坤城、李柏毅、黃捷、陳俊宇、徐富癸，還有曾任立委王世堅；不分區立委13席中有4人為新科立委，包括準立委林月琴、沈伯洋、張雅琳、郭昱晴等人。

黨中央不敢輕忽國會，主帥賴清德親上第一線督軍，希望迎戰新國會新民意。外傳國民黨立法院黨團將提案要求總統當選人賴清德赴立法院國情報告，並主張「即問即答」方式，要求賴清接受民意檢驗，對此，民進黨21日指出，在符合憲政體制前提下，賴清德樂意把握任何機會，向國會及人民報告。至於立院提案，民進黨尊重國會議員職權行使，在依法、合憲的原則上，尊重立法院共識。