國內徵信社眾多，網路上的推薦文和網紅介紹琳瑯滿目，但對於大多數人來說，可能還是不清楚到底哪家才是真正優質的徵信社。日前有網路特別評選出國內五大最推薦徵信業者，其中立達徵信社最獲網友青睞，勇奪網路最推薦冠軍。

如何挑選最適合自己的徵信社？徵信行家揭露看這五大選擇標準:

一、是否有政府合法立案

政府合法立案只是選擇徵信社的最低標準，就像其他行業的公司要成立，也必須經過政府審核設立，徵信社也不例外。如果一間徵信公司經過合法立案程序，這表示政府擁有公司方的所有資料，對於民眾來說是一個安全上的保障。萬一民眾不幸遇到不良業者的坑害，可以向政府要求公司方的重要資料，進一步尋求法律援助。

二、檢視網友評價和新聞報導

當你想找徵信社卻無從下手時，可以先瀏覽Google評價和官方粉絲團的評論，看看其他民眾對這家徵信社的評論，了解是否有不良的業務行為或草率了事的情況。除此之外，民眾也可以搜尋徵信社的相關報導，這並不是要大家看徵信社的「業配文」，而是參考徵信社的負面新聞，深入了解產生負面新聞的原因，這樣就能藉此篩選出不適任的徵信社。

三、親自去徵信社看一看

想要真正了解一間公司的好壞，親自接觸絕對是最佳的辦法。如果有時間的話，可以抽空前往徵信公司諮詢，直接觀察公司的運作狀況、工作氛圍、接待態度等。一整天的觀察下來，哪一家公司給予你最滿意的印象，或許就是最適合你的選擇。

四、服務項目

徵信社的服務項目五花八門，卻不見得有你需要的服務。以尋寵為例，如果你的愛寵失蹤，有這方面的需求，立達徵信社擁有豐富的尋寵經驗，或許就是最適合你的徵信選擇。相較之下，其他徵信社可能也有提供尋寵服務，但在能力與效率方面未必能與立達徵信社相媲美。因此，大家還是要以自身需求為主，選擇真正能解決需求的優質徵信社。

五、業務接待態度

當你聯繫徵信社時，首先接觸的是徵信社的業務人員。一家公司的好壞通常能在員工身上體現出來，所以業務人員給予你的感覺是否”專業”， 是否真誠地傾聽你的需求，還是自顧自的推薦自家公司的服務，這些都是評估徵信公司是否值得委託的重要因素。一位合格的徵信業務應該要先成為良好的聆聽者，再根據客戶需求提供真正能解決問題的方案，並且對於委託的成功率和費用都應解釋清楚，不該有信口開河、強迫推銷的情況發生。

一間優質徵信社，專家揭露，一定要有這些條件，因此列出挑選徵信社教戰手冊。(立達徵信社提供)

而一間優質徵信社，專家揭露，一定要有這些條件，因此列出挑選徵信社教戰手冊:

一、合法簽約，法律保障

在進行簽約流程時，徵信社應提供正式的合約書，並由律師在場見證簽約。合約內容應載明服務範圍、費用結構，以及隱私保護條款等重要事項。只有經雙方正式簽署後，合約才具有法律效力。簽約前，請大家一定要確實瀏覽合約內容，務必仔細確認後再行簽署。

二、收費適中，透明合理

徵信社費用一直都是大家最好奇的問題，也是讓人望之卻步的重要考量。由於徵信社服務通常都價格不斐，且缺乏明確的價格標準，導致許多民眾皆因此猶豫不前。然而，一家好的徵信社應制定合理的收費標準，避免設定過高或過低的收費水平。此外，徵信社的費用結構應當公開透明，確實向客戶說明徵信費用的組成，以及影響徵信社收費的關鍵因素，這才是一家優質徵信社該有的表現。

三、24小時服務，免費諮詢

一家優質徵信社應該要能提供24小時服務，並且輪班派遣調查員執行任務，無論是白天還是黑夜都能為客戶蒐集資訊，解決調查需求。如果客戶有服務上的疑問或投訴，徵信社也應該即時接收需求，提供專業的答覆，確保客戶的問題得到合理解決。

人生不會一帆風順，也不會事事都有人為你鋪路、排除障礙。隨著年齡增長，我們都會遇到一些難以承受、難以解決的事情，而徵信社的存在就是為了幫助這些民眾，期許能達到「1+1大於2」的效果，即便遇到再難的問題，當有一位可靠、專業的夥伴在身旁提供幫助，我們就有勇氣振作起來，堅定迎接生活中的種種困境。