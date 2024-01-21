三星發表號稱「史上最AI的手機」，預告未來還有更多品牌將推出具AI功能的產品，被視為引領市場成長的主要動能，未來巿場擴大也會對台廠帶來新機會。

根據《財訊》雙週刊報導，2024年1月在CES（國際消費性電子展）上，韓國大廠三星至少砸下135萬美元重金，租下位於美國拉斯維加斯威尼斯人酒店的球體館（Sphere）。這是目前全球最大的球體建築，同時配有搭載120萬顆LED組成世界上最大且解析度最高的LED螢幕，環繞整個巨型建築。三星大動作，就是要預告旗下首款AI旗艦機—Galaxy S24即將到來。

三星於1月18日正式發表的Galaxy S24，號稱是「史上最AI的手機」，提前於球體館打上「What IF」（假如）的品牌廣告暖身，也讓外界好奇這支即將發表的AI手機到底會有多酷？還有，未來AI手機又會如何影響人類生活？AI手機將會有哪些升級？台灣預計可受惠廠商有哪些？

即時翻譯 雞同鴨講無隔閡

要解答這4點問題，就必須先拆解三星這支新產品的規格與特色。

根據三星公開資訊，首款AI手機將會推出全新的「AI即時翻譯」功能，並且支援與其他手機之間通話使用；也就是說，這個功能將能在手機語音通話時即時翻譯，以降低不同語系使用者的溝通隔閡。

如同所有手機品牌商推出新一代旗艦機種，電池、記憶體容量等都將會大升級，三星的AI手機也不例外。不過，這款手機最吸睛的就是搭載高通（Qualcomm）下一代用於安卓作業系統的旗艦晶片—驍龍（Snapdragon）8 Gen 3，採用台積電4奈米製程生產。

雖然Galaxy S24並不是全球第一款搭載這顆高通最新旗艦晶片的手機，不過若要實現「史上最AI的手機」，目前確實只有這款晶片才辦得到。

根據高通發布的新聞稿指出，這款旗艦晶片AI引擎由全新的中央處理器Oryon、繪圖處理器Adreno和神經網絡處理器（ＮＰＵ）Hexagon組成，擁有最高45 TOPS（Tera Operations Per Second：衡量處理器運算能力的單位，1TOPS代表處理器每秒鐘可以進行1兆次操作）算力，參數量達到最高100億；它支援多模態生成AI模型，號稱能在不到1秒的時間內根據文本生成圖像。

《財訊》雙週刊指出，這款旗艦晶片，可以直接在裝置上、而且不需要連結網路運行OpenAI Whisper、百度文心一言3.5、Meta Llama 2、Google Gecko等主流方案，因為一切都在終端完成處理，使用者的隱私也能得到保障。根據官方給出的數據，8 Gen 3的AI效能比前代晶片提升3.5倍。Hexagon的效能也大增98%，每瓦效能增加40%。