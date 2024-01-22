立法院長游錫堃（右三）、總統府秘書長林佳龍（右五）、立委陳亭妃（左五）及陳俊宇（右一）等人，甚至有多位公職人員不分藍綠都出席感恩音樂會，現場爆棚、破千人參與。（吳佩蓉攝）

感恩音樂會現場爆棚、破千人參與，形同12年立委的「畢業典禮」，溫馨感人。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣民進黨立委陳歐珀因im.B詐騙案而退選，今（21日）在卸任前夕於縣議會舉辦感恩音樂會，現場人山人海、氣氛溫馨感人；陳歐珀說，謝謝鄉親用選票支持民進黨，自退選後忍辱負重擔任助選角色，新科立委陳俊宇順利接棒讓他很滿足，還他們一個清廉的認證，希望未來不分藍綠，大家一起為宜蘭努力。

立法院長游錫堃、總統府秘書長林佳龍、立委陳亭妃及陳俊宇等人，甚至有多位公職人員不分藍綠都出席感恩音樂會，現場爆棚、破千人參與，形同12年立委的「畢業典禮」，溫馨感人。陳歐珀出版「建設希望之都宜蘭」專輯，記錄2012到2024年立委任期的地方建設問政成果，支持者拿著專輯與陳爭相合照、簽名留念。

陳歐珀指出，3屆立委任內選民服務4萬6000件，盼透過感恩音樂會與問政成果專輯讓各界充分了解，也是負責任的表現；在宣布退選的其間忍辱負重、求仁得仁，扮演一定的角色，感謝宜蘭人用選票支持賴清德總統、蕭美琴副總統，選擇對的人、走對的路，同時讓陳俊宇高票當選立委，代表一種傳承，新的政治趨勢的成立。

他坦言，助選過程雖辛苦，但鄉親亦用選票高檢驗他跟陳俊宇，還給他們一個清廉的認證，期望未來建設與服務不分藍綠，一起為宜蘭努力。至於卸任後想好好休息，多陪伴家人和朋友，感謝大家在他從政30年來的支持與鼓勵，日後也會在不同崗位上為宜蘭繼續付出。

音樂會尾聲之際，陳歐珀率領家人與服務團隊上台，向選民鞠躬致謝，並合唱「母親的名字叫台灣」當成結尾，為立委生涯劃下休止符。