德國向來被稱為歐洲經濟火車頭，但如今似乎風光不再，反被稱為「歐洲病夫」，讓不少人憂心，這個歐洲最大經濟體恐成為歐洲最大的拖累。但在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的德國財政部長林德納（Christian Lindner）堅稱，德國並非病夫，只是有點累，需要來杯咖啡。

由於通膨揮之不去、能源價格飆漲，加上境外需求疲弱，德國去年經濟萎縮0.3%，不但低於2022年的成長1.8%，也是德國自2020年新冠疫情以來，首度出現年度經濟衰退。部分分析師更預測，2024年德國經濟可能出現零成長。

英國《經濟學人》雜誌去年8月就曾以《德國再次成為歐洲病夫了嗎？》為題，指出德國在25年前一度被稱為「歐洲病夫」，當時是因為兩德統一、就業市場僵化與出口需求放緩等因素拖累經濟表現，更上失業率達到2位數。如今德國再次面臨困境，從領先者變成落後者，可能成為2023年唯一出現萎縮的大型經濟體。

但是林德納在世界經濟論壇年會上駁斥這個說法，認為德國只是有點累了，「德國只是在經過短暫一夜之後，有些疲憊」，「低成長預期在一定程度上敲響了警鐘，而現在我們有了一杯好咖啡」。

林德納還強調，德國「正處於新結構改革時代的開端」，不過他在會中沒有提供進一步細節。