網紅Toyz昨（20日）晚直播批評Youtuber超哥砸重金投資的日式料理店「醋飯不好吃」，雙方爆發口角，還上演街頭肢體衝突，目擊衝突過程的正妹店員事後火速離職，發文坦言4字。

Toyz被超哥打到頭破血流，縫了至少10針並提告，超哥也被依現行犯逮捕，事件也在網上持續引發討論。超哥日料店的美女員工、長相甜美的實況主「典薇」目擊整場流血衝突，透過IG限時動態發文，以黑底白字寫下：「錯就是錯」，事發過後決定提出離職。

典薇直播談及打人事件，情緒未平哭紅雙眼。（翻攝自記者爆料網）

據《記者爆料網》報導，在衝突過後，目睹全程的典薇20日透過Twitch開直播，表示Toyz當下並沒有還手打超哥，不確定Toyz是不是被圍毆，不過試圖想上前勸架，但大家完全拉不動情緒已失控的超哥。

今(21日)檢方訊後，諭令超哥5萬元交保。超哥對於這次的打人風波，表示「一人做事一人當」，也指出「打人是不對的，但是時間若到回一次，我還是會揍他(Toyz)」。