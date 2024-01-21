58歲香港男星郭富城出道38年，經典歌曲〈對你愛不完〉紅遍全亞洲，郭富城2017年與方媛結婚，婚後兩人育有2個寶貝女兒；郭富城私下喜愛賽馬與賽車，近日他帶著全家出席賽馬活動，港媒意外直擊郭富城大女兒長相，發現郭富城大女兒與爸爸長得非常像，直呼是「郭富城翻版」。

根據港媒《東網》報導，21日郭富城的愛馬「舞林密碼」再度出賽，方媛穿著粉色絨毛外套，貴氣感十足，兩個女兒穿著粉色上衣，帶著太陽眼鏡待在父母身旁，郭富城在現場展現慈父一面，時刻照顧兩個女兒，被直擊摸著女兒的臉，在觀賽時郭富城大女兒Chantelle主動拿下太陽眼鏡，讓正臉曝光在大眾面前，港媒看到後認為Chantelle五官和城城一模一樣，讓人讚嘆超強基因。

郭富城一家去馬場觀賽。（圖／翻攝東網）

郭富城影視、音樂雙領域耕耘，前陣子專注演唱會，他曾提到有時候因為帶小朋友，所以需要特別訂包廂，如果沒有的話可能就不適合小朋友去，也說女兒想要去馬場的原因是想餵「舞林密碼」吃紅蘿蔔，提到女兒郭富城滿臉幸福，坦言希望能做個好爸爸。

郭富城透露以前工作都是為了自己，但現在工作是為了女兒、家人，而且不會和女兒說拍戲多辛苦，認為女兒知道他工作危險一定會哭，因為女兒很愛他。他也說兩個女兒都很愛漂亮，不會特別穿家族裝，但方媛喜歡穿母女裝。