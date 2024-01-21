自俄烏戰爭以來，帶著砲彈、手榴的的小型攻擊無人機，以及神風無人機，成為戰場上的最大不確定因素，許多坦克、裝甲車毀於無人機的攻擊下。這迫使坦克、裝甲車額外增加「頂棚」，但是畢竟不是個根治方法。現在國防承包商「阿蒂斯」( Artis)公司， 推出了「哨兵」主動防護系統(Sentinel APS)，它能夠防禦來自上方的攻擊。

APS主動防護系統，是一種專門給車輛載具使用的小型防空設備，它是由小型的雷達、判斷電腦、攔截彈組合而成，以色列是該領域的領先者，比如拉斐爾公司(Rafael)的「戰利品系統」(Trophy APS)，安裝在以色列梅卡瓦4型坦克(Merkava Mk IV)上，過去十幾年，攔截上萬枚反裝甲火箭彈，成功率極高。然而在加薩的戰爭中，竟發生無人機從上方擊毀梅卡瓦坦克的情況，顯示正上方是主動防護系統的防護死角。

既然有需求，那麼就有廠商提出相應的產品。防衛新聞( Defense News)報導，阿蒂斯公司提出了「哨兵」主動防護系統，特別強化化頂部方向的攻擊。阿蒂斯公司表示，「哨兵」可以保護車輛和基礎設施，免受所有直接火力威脅，包括坦克砲彈、反坦克飛彈、火箭推進榴彈和徘徊彈藥(也稱為爆炸無人機)

該公司多年前，曾經提出「鐵幕」主動保護系統( Iron Curtain APS)，不過並未通過美國陸軍的測評。美國陸軍稱，雖然「鐵幕」在概念上可行，但要讓系統成熟需要花費太多時間和金錢，所以最終選擇了以色列的「戰利品」。

阿蒂斯公司總裁布萊德利(Keith Brendley)表示，哨兵是基於鐵幕的研發經驗而改進的防衛系統，它的威力比鐵幕「強很多很多倍」。而且操作員還可調整射彈，根據感測器數據進行即時調整。

他補充說，該設計還允許攔截器向上、向下或是其他角度發射，並且不需要位於車輛上非常靠近感測器的位置。

不過，目前還未看到哨兵的完整模樣，所以並不知道它的設計方向。鐵幕則是一種方框的設計，感測器、系統電腦、射彈都整合到方框裡，依照其設計，確實很容易改成向上的發射角度。