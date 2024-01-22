台中市警察局烏日分局21日凌晨0時48分接獲民眾報案，龍井區臨港東路1處檳榔攤有多人打架，警方立即啟動快打警力前往。經調查發現，林姓男子日前賣給謝男友人檀香材料，由謝男前往取貨，但林男事後遲遲未收到貨物款項，於是找了4人前往謝男的檳榔攤理論。

過程中謝男以非買貨者推託，與林男等人發生言語糾紛，談判未果。而謝男的林姓友人竟亮出改造手槍，欲開槍助勢，卻遭對方持棍棒及徒手毆打，頭部受傷送童綜合醫院救治，幸無生命危險。

警方於現場地上起獲遺留改造手槍1枝、子彈2顆，並將現場相關人士帶返所偵辦，全案詢後將鬥毆的林男等5人依傷害、聚眾鬥毆等罪，以及持槍的林男依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌移送台中地檢署偵辦。警方持續追查溯源槍枝來源及其他共犯。

烏日警分局宣示打擊不法，對於任何以暴力手段解決糾紛的不法行為，警方絕對零容忍，呼籲民眾如遇糾紛應尋正當管道應對處理，若涉及不法警方必從嚴究辦，絕不寬貸，以確保社會安寧與秩序。