12月成屋銷售年率經季調後月跌1％至378萬戶，為2010年8月來最低，低於市場預估383萬戶。

與前年同期相較銷售年跌6.2％，但中間價年漲4.4％至38萬2,600美元，創歷年來同月份最高紀錄和連漲六個月。

2023年全年成屋銷售量，較2022年下滑19％至409萬戶創近30年新低，年底房市待售物件量約100萬戶，雖然較2022年底增加4.2％，但仍遠低歷來每月均值225萬戶。

去年數據顯示待售物件減少、房價高漲和房貸利率走高等三面夾擊，不斷削弱首購族負擔能力。隨著房市需求居高不下，專家預期今年大批等待進場的買家仍難以出手購買。

Bright MLS首席經濟師斯圖爾特萬特（Lisa Sturtevant）說，不能把去年成交量縮的問題歸咎於高房貸利率，因為就算利率走高，房市需求尤其房屋自有率仍居高不下。

她說房市缺少物件釋出，繼續支撐高房價而排擠潛在買家。若去年有更多物件釋出，房市成交量應該會增加。

NAR指美國1990年代房市購屋環境沒有目前惡劣。90年代每年成屋銷售量平均約350萬戶，即使1995年達380萬戶而低於目前水準，但當時全美人口約2.66億人，目前已達3.35億人。相較之下，目前美國房市供應更緊張。

NAR首席經濟師Lawrence Yun指1999年成屋銷售量觸及500萬戶所反映價量關係，顯示當年房價較現在低而讓更多人買得起。

根據NAR資料，1995年成屋銷售中間價為11萬4,600美元，但2023年已高達38萬9,800美元。即使當年個人所得低於現在，但當時許多人的負擔能力卻高於現在。

90年代首購族占房市成交量比率42％，但2023年已不到30％。從買家年齡看，90年代中間值31歲，目前提高至35歲。

NAR副首席經濟師勞茲（Jessica Lautz）指90年代房市有利首購族，因為他們當時有更高負擔能力。