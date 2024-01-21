網路遊戲實況主兼YouTuber Toyz（劉偉健）昨（20）日到網紅超哥新開的日式餐廳用餐，因批評餐廳醋飯很難吃，遭超哥出手痛毆，Toyz送醫頭部縫了10多針，超哥也被警方移送地檢署，整起事件引起社會關注，也有美食部落客直言，吃過該餐廳覺得很雷，不敢發文也是怕被打，認為有改善空間。

美食部落客「食界奇觀：在踩雷與摘星之間」發文表示，自己不欣賞Toyz，不僅很瞎也不懂吃，「但我也很孬，之前吃過超甲組海鮮·丼飯，覺得很雷只發限動也沒有發文，也是怕被打。但反正有人被打了，而且超哥方向感沒有很好，我趁機發個文，應該沒事吧？」

食界奇觀也分享品嘗心得，「簡而言之，魚生沒處理好，是臭的。抹布不乾淨，更臭」，用餐區在地下室，空氣循環不好更嚴重。朋友點鰻魚飯倒是沒臭，但顯然是加熱的，賣這價錢也是蠻拚的」，「我一點都不派，如果有改善，我也可以當美食公道伯。」

不少網友也紛紛留言笑說，「會丼手丼腳的丼飯店」、「小心評論送拳頭、超派」、「被捉了，趁機發文」、「對面巷子有一家金魚，評論不送拳頭」、「難吃不能說啦」。