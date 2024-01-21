藍箭航太的可重複使用垂直起降回收驗證火箭在酒泉衛星發射中心升空

中國大陸藍箭航太公司自主研發的可重複使用垂直起降回收驗證火箭在酒泉衛星發射中心點火升空，這具名為朱雀3號VTVL-1垂直起降火箭是目前大陸起飛規模最大的垂直起降試驗箭，採用不銹鋼材料與全尺寸大推力液氧甲烷發動機，應用高精度垂直回收制導控制與著陸緩衝機構，以及地面一體化測發控系統等關鍵技術，為朱雀3號可重複使用火箭提供了驗證數據。

據《快科技》報導，1月19日16時00分，藍箭航太空間科技公司自主研發的朱雀3號VTVL-1可重複使用垂直起降回收驗證火箭（VTVL-1試驗箭）在中國酒泉衛星發射中心點火升空。

朱雀3號火箭使用高精度垂直回收制導控制與著陸緩衝機構，成功取得可重復使用火箭關鍵技術核心數據。（圖／快科技）

本次試驗飛行時間約60s，飛行高度約350m，著陸位置精度約2.4m，著陸速度約0.75m/s，著陸姿態角約0.14°，滾動角約4.4°。火箭著陸平穩，落點準確，狀態良好，試驗任務取得圓滿成功。試驗箭起飛品質約50.3噸，全箭最大起飛品質可達68噸。

藍箭航太表示，此次任務驗證了可重複使用液氧甲烷火箭一子級垂直回收總體方案，以及火箭測發、回收和後處理流程的正確性，成功獲取了朱雀3號可重複使用火箭關鍵技術的核心試驗數據。

箭體材料主結構採用高強度不銹鋼，比傳統箭體結構的材料鋁合金成本低廉。（圖／快科技）

這具VTVL-1試驗箭是藍箭航太可複用火箭的全尺寸工程樣機，採用與朱雀3號一致的不銹鋼材料體系、全尺寸大推力液氧甲烷發動機，同時應用了高精度垂直回收制導控制、著陸緩衝機構、地面一體化測發控系統等多項關鍵技術，為2025年朱雀3號首飛奠定堅實的技術基礎。

報導說，這次試驗有5大亮點：1.箭體材料主結構採用高強度不銹鋼，比傳統箭體結構的材料鋁合金成本低廉，焊接工藝性較好，能大幅降低火箭的生產製造成本；2.發動機針對回收復用火箭需求，增加了多次起動和深度變推功能，進一步提升推力和可靠性；3.在最受重視的垂直起降性能上，火箭可精準控制火箭飛行速度、高度，以達到軟著陸要求；4.其著陸支腿具備2緩衝功能設計，可滿足朱雀3號的緩衝需求；5.地面測發控首次採用總控模式，通過電子化指令和程式化執行的方式，通過總控軟體來實現，可以精簡指揮崗位，降低傳統口令的人為出錯機率。

朱雀3號可重複使用火箭設計複用次數不少於20次，可用於衛星聯網組網的高密度發射、大型通信衛星GTO軌道發射，以及各型飛船發射。（圖／快科技）

而為了驗證朱雀3號一子級垂直返回關鍵技術，不只立項研製VTVL-1試驗箭，還在酒泉衛星發射中心建設了VTVL-1試驗發射、回收場坪。

報導說，朱雀3號（ZQ-3）是藍箭航太下一代可重複使用液氧甲烷運載火箭，也是中國首款不銹鋼液體運載火箭。其設計複用次數不少於20次，可用於衛星聯網組網的高密度發射、大型通信衛星GTO軌道發射，以及各型飛船發射。