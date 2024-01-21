人稱「鬼故事大師」司馬中原4日在夢中離世，媒體製作人凌志文日前上節目分享司馬中原與三毛兩人之間的「33年生死之約」外，也曝光司馬中原曾經在軍中擔任上尉一職時，遇到的奇聞怪事，他指出，當時司馬中原的部隊上有位乩童兵，因被美籍軍人附身，但後來這名乩童兵會說出流利英文，而被認定為是「真乩身」，而不是假的乩童。

媒體製作人凌志文日前上《新聞挖挖哇》節目，他指出司馬中原曾在軍中擔任上尉一職時，隔壁連有位「乩童兵」，然而，這位乩童兵僅有國小學歷，書讀得不多，時常遭到士官長捉弄，被要求現場表演「吞火」，但乩童兵表演不出來就遭到士官長「拉正、操體能」。

某日，乩童兵的連上收到1張嘉義祭祀公會來文，因為嘉義要舉辦大型齋醮，要幫乩童兵請假回去「跳乩引神」，然而請假單到了連長手上，連長感到疑惑，便找來乩童兵質問「部隊裡有產假、事假、喪假，就是沒有跳乩的假」，沒想到這名乩童兵一聽完，整個人倒了下去「口吐白沫」，嚇得連長困惑怎發生這樣的事情。

倒地乩童兵不久後又站了起來，眼睛變得炯炯有神，嘴裡說出奇怪的語言，於是連長找來輔導長與其他人來聽乩童兵看講些什麼，後來有人猜測是講英文，於是找來旅部的大學外文系業務士，一聽發現乩童兵講的英文有腔調，原來才發現附在乩童兵身上的是1位美國人「美軍顧問團的隨軍牧師」。

而這位附身在乩童兵的隨軍牧師，透過外文系的業務士翻譯，表示自己是在珊瑚潭溺水而死，而當時任職上尉的司馬中原一聽到此事「寒毛直豎」指出，因為認識這名隨軍牧師，當初這名隨軍牧師放假時，開著中心的吉普車到珊瑚潭游泳，但事後卻來了多輛救護車以及救難人員在打撈，才得知有軍人在珊瑚潭游泳還沒起來，最後被打撈起時，從發現的胸章得知是這名隨軍牧師。

司馬中原從此認為「真的是有靈魂存在的道理」，而這起事件「為什麼土地公要請外國人附身在這名乩童兵」，司馬中原也指出，因為這名乩童只有國小三年級的學歷，不可能講一口流利的英文，因此證明這名乩童兵是真的乩身，而不是假乩童。

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