柬埔寨一名財政部官員，昨天（20日）傍晚6時許，酒後開著皮卡在首都金邊市沿路飆車，在事故路口猛力撞擊前方正在等待紅綠燈的多輛汽機車，造成4名騎士當場慘死，還有4名傷者被送往醫院搶救。

車禍現場一片狼藉，這起車禍釀4死4傷。（圖/互聯網）

根據大馬《星洲報》報導，這起事故發生在昨天傍晚6時許，在雷西郊橋附近的路口發生，當時正值下班車潮高峰時段，在車禍發生後現場交通整個大亂。

車禍現場一片狼藉，這起車禍釀4死4傷。（圖/互聯網）

肇事司機寧松翁（56歲）為當地財政部官員，住在雷西郊區，現場測出酒測值高達0.54毫克，當場被警方逮捕帶回偵訊。

目擊者指出，事發當時很多車輛都在路口等紅綠燈，這輛皮卡高速狂飆，現場根本沒有煞車，直接撞擊正在排隊的車輛，共有4輛機車2輛汽車遭受波及，現場造成騎士3女1男當場慘死，另還有4人受到輕重傷。

警方表示，第一時間獲報到場，對肇事駕駛進行酒測後，當場上銬逮捕，詳細車禍原因還有待警方持續調查中。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！